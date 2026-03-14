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Chez les Warriors, l’infirmerie n’en finit plus de se remplir…

Publié le 14/03/2026 à 9:32 Twitter Facebook

Battus à domicile par les Wolves, les Warriors ont encore perdu du monde en route. Draymond Green, Al Horford, Seth Curry et Quinten Post ont rejoint l’infirmerie, pour accompagner Stephen Curry.

Stephen Curry et les WarriorsIl n’y a pas que les défaites qui s’accumulent à Golden State, il y a aussi les blessés. Déjà privés de Stephen Curry et Jimmy Butler, les Warriors ont encore vu leur rotation se réduire vendredi, lors du revers face à Minnesota.

Draymond Green a déclaré forfait juste avant le match, touché au dos. Puis Al Horford a quitté ses coéquipiers après cinq minutes à cause du mollet droit, Seth Curry a rejoint les vestiaires avec une douleur aux adducteurs, avant que Quinten Post ne se torde la cheville gauche.

« On est dans le dur », a résumé Steve Kerr, qui a reconnu n’avoir « presque jamais vu une équipe aussi amochée ».

Le constat est en effet brutal : Stephen Curry n’a plus joué depuis le 30 janvier, Jimmy Butler ne reviendra pas sa saison après sa rupture des ligaments croisés, et Golden State a plongé à 32 victoires pour 34 défaites, avec un triste 5-11 sans son meneur. Le plus inquiétant, c’est que cette nouvelle vague de pépins arrive au pire moment.

Les Warriors s’apprêtent en effet à partir pour un « road-trip » de six matches, avec notamment New York, Boston, Detroit et Atlanta au programme, pendant que les Clippers prennent le large au classement.

Dans ce marasme, seul Kristaps Porzingis a offert un motif d’espoir avec ses 20 points en 20 minutes. Mais l’essentiel est ailleurs dans la Baie : car entre l’infirmerie qui déborde et le classement qui se dérobe, les Warriors sont en train de s’enfoncer vers la 9e place, voire la 10e, de la conférence Ouest.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 2.8 1.1 0.4 1.9 27.2
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 4 20:45 41.7 31.6 80.0 1.0 2.5 3.5 2.5 1.3 0.5 1.8 2.3 14.5
De'anthony Melton 36 22:33 41.3 30.1 82.3 0.7 2.3 3.0 2.4 1.7 1.6 0.4 2.2 13.0
Brandin Podziemski 66 28:00 44.8 37.2 75.5 0.9 4.3 5.2 3.7 1.5 1.1 0.2 1.8 12.8
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Moses Moody 59 25:32 44.1 40.2 77.1 0.8 2.5 3.3 1.6 0.9 0.9 0.5 2.0 11.9
Draymond Green 54 27:07 41.8 33.1 69.8 0.8 4.8 5.5 5.3 2.6 0.8 0.6 2.9 8.6
Al Horford 43 21:42 42.4 36.0 84.6 1.0 4.0 5.0 2.6 1.0 0.7 1.2 1.2 8.3
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Gui Santos 55 18:23 49.7 34.7 66.7 1.1 2.6 3.7 2.0 1.2 0.8 0.4 1.8 7.7
Quinten Post 63 17:12 43.4 33.1 80.5 1.0 3.0 4.1 1.4 0.8 0.4 0.5 1.9 7.6
Nate Williams 6 14:30 47.1 41.7 88.9 1.7 0.3 2.0 1.0 0.8 0.3 0.0 2.0 7.5
Lj Cryer 8 12:45 45.0 42.4 90.9 0.4 1.4 1.8 0.6 0.3 0.1 0.0 1.5 7.5
Will Richard 56 19:43 47.0 33.9 84.3 1.0 1.6 2.6 1.4 0.8 1.2 0.1 1.9 6.9
Seth Curry 4 12:45 58.8 57.1 100.0 0.8 0.8 1.5 1.8 0.0 0.5 0.0 0.8 6.8
Pat Spencer 50 17:13 42.4 36.6 76.2 0.7 1.5 2.3 3.4 1.2 0.7 0.1 1.2 6.5
Gary Payton Ii 59 14:09 53.6 29.5 66.7 1.3 2.1 3.4 1.6 0.9 0.8 0.3 1.7 6.3
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
Malevy Leons 13 7:46 42.3 22.2 75.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.2 0.4 0.3 1.1 2.3

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Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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