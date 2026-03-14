Chez les Warriors, l’infirmerie n’en finit plus de se remplir…

Il n’y a pas que les défaites qui s’accumulent à Golden State, il y a aussi les blessés. Déjà privés de Stephen Curry et Jimmy Butler, les Warriors ont encore vu leur rotation se réduire vendredi, lors du revers face à Minnesota.
Draymond Green a déclaré forfait juste avant le match, touché au dos. Puis Al Horford a quitté ses coéquipiers après cinq minutes à cause du mollet droit, Seth Curry a rejoint les vestiaires avec une douleur aux adducteurs, avant que Quinten Post ne se torde la cheville gauche.
« On est dans le dur », a résumé Steve Kerr, qui a reconnu n’avoir « presque jamais vu une équipe aussi amochée ».
Le constat est en effet brutal : Stephen Curry n’a plus joué depuis le 30 janvier, Jimmy Butler ne reviendra pas sa saison après sa rupture des ligaments croisés, et Golden State a plongé à 32 victoires pour 34 défaites, avec un triste 5-11 sans son meneur. Le plus inquiétant, c’est que cette nouvelle vague de pépins arrive au pire moment.
Les Warriors s’apprêtent en effet à partir pour un « road-trip » de six matches, avec notamment New York, Boston, Detroit et Atlanta au programme, pendant que les Clippers prennent le large au classement.
Dans ce marasme, seul Kristaps Porzingis a offert un motif d’espoir avec ses 20 points en 20 minutes. Mais l’essentiel est ailleurs dans la Baie : car entre l’infirmerie qui déborde et le classement qui se dérobe, les Warriors sont en train de s’enfoncer vers la 9e place, voire la 10e, de la conférence Ouest.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Stephen Curry
|39
|31:20
|46.8
|39.1
|93.1
|0.4
|3.1
|3.5
|4.8
|2.8
|1.1
|0.4
|1.9
|27.2
|Jimmy Butler Iii
|38
|31:06
|51.9
|37.6
|86.4
|2.3
|3.2
|5.6
|4.9
|1.6
|1.4
|0.2
|1.2
|20.0
|Kristaps Porziņģis
|4
|20:45
|41.7
|31.6
|80.0
|1.0
|2.5
|3.5
|2.5
|1.3
|0.5
|1.8
|2.3
|14.5
|De'anthony Melton
|36
|22:33
|41.3
|30.1
|82.3
|0.7
|2.3
|3.0
|2.4
|1.7
|1.6
|0.4
|2.2
|13.0
|Brandin Podziemski
|66
|28:00
|44.8
|37.2
|75.5
|0.9
|4.3
|5.2
|3.7
|1.5
|1.1
|0.2
|1.8
|12.8
|Jonathan Kuminga
|20
|23:48
|45.4
|32.1
|74.2
|1.5
|4.4
|5.9
|2.5
|2.3
|0.4
|0.3
|1.7
|12.1
|Moses Moody
|59
|25:32
|44.1
|40.2
|77.1
|0.8
|2.5
|3.3
|1.6
|0.9
|0.9
|0.5
|2.0
|11.9
|Draymond Green
|54
|27:07
|41.8
|33.1
|69.8
|0.8
|4.8
|5.5
|5.3
|2.6
|0.8
|0.6
|2.9
|8.6
|Al Horford
|43
|21:42
|42.4
|36.0
|84.6
|1.0
|4.0
|5.0
|2.6
|1.0
|0.7
|1.2
|1.2
|8.3
|Buddy Hield
|44
|17:27
|43.3
|34.4
|79.4
|0.6
|1.9
|2.5
|1.5
|1.0
|0.8
|0.2
|1.3
|8.0
|Gui Santos
|55
|18:23
|49.7
|34.7
|66.7
|1.1
|2.6
|3.7
|2.0
|1.2
|0.8
|0.4
|1.8
|7.7
|Quinten Post
|63
|17:12
|43.4
|33.1
|80.5
|1.0
|3.0
|4.1
|1.4
|0.8
|0.4
|0.5
|1.9
|7.6
|Nate Williams
|6
|14:30
|47.1
|41.7
|88.9
|1.7
|0.3
|2.0
|1.0
|0.8
|0.3
|0.0
|2.0
|7.5
|Lj Cryer
|8
|12:45
|45.0
|42.4
|90.9
|0.4
|1.4
|1.8
|0.6
|0.3
|0.1
|0.0
|1.5
|7.5
|Will Richard
|56
|19:43
|47.0
|33.9
|84.3
|1.0
|1.6
|2.6
|1.4
|0.8
|1.2
|0.1
|1.9
|6.9
|Seth Curry
|4
|12:45
|58.8
|57.1
|100.0
|0.8
|0.8
|1.5
|1.8
|0.0
|0.5
|0.0
|0.8
|6.8
|Pat Spencer
|50
|17:13
|42.4
|36.6
|76.2
|0.7
|1.5
|2.3
|3.4
|1.2
|0.7
|0.1
|1.2
|6.5
|Gary Payton Ii
|59
|14:09
|53.6
|29.5
|66.7
|1.3
|2.1
|3.4
|1.6
|0.9
|0.8
|0.3
|1.7
|6.3
|Trayce Jackson-davis
|36
|11:25
|58.8
|100.0
|55.8
|1.3
|1.8
|3.1
|0.9
|0.5
|0.4
|0.5
|1.1
|4.2
|Malevy Leons
|13
|7:46
|42.3
|22.2
|75.0
|1.0
|1.0
|2.0
|0.5
|0.2
|0.4
|0.3
|1.1
|2.3