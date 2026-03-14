Chez les Warriors, l’infirmerie n’en finit plus de se remplir…

Il n’y a pas que les défaites qui s’accumulent à Golden State, il y a aussi les blessés. Déjà privés de Stephen Curry et Jimmy Butler, les Warriors ont encore vu leur rotation se réduire vendredi, lors du revers face à Minnesota.

Draymond Green a déclaré forfait juste avant le match, touché au dos. Puis Al Horford a quitté ses coéquipiers après cinq minutes à cause du mollet droit, Seth Curry a rejoint les vestiaires avec une douleur aux adducteurs, avant que Quinten Post ne se torde la cheville gauche.

« On est dans le dur », a résumé Steve Kerr, qui a reconnu n’avoir « presque jamais vu une équipe aussi amochée ».

Le constat est en effet brutal : Stephen Curry n’a plus joué depuis le 30 janvier, Jimmy Butler ne reviendra pas sa saison après sa rupture des ligaments croisés, et Golden State a plongé à 32 victoires pour 34 défaites, avec un triste 5-11 sans son meneur. Le plus inquiétant, c’est que cette nouvelle vague de pépins arrive au pire moment.

Les Warriors s’apprêtent en effet à partir pour un « road-trip » de six matches, avec notamment New York, Boston, Detroit et Atlanta au programme, pendant que les Clippers prennent le large au classement.

Dans ce marasme, seul Kristaps Porzingis a offert un motif d’espoir avec ses 20 points en 20 minutes. Mais l’essentiel est ailleurs dans la Baie : car entre l’infirmerie qui déborde et le classement qui se dérobe, les Warriors sont en train de s’enfoncer vers la 9e place, voire la 10e, de la conférence Ouest.