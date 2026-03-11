Matchs
Stephen Curry en reprend pour dix jours d’infirmerie

Toujours gêné par son genou droit, Stephen Curry ne rejouera pas avant au moins dix jours. Un coup dur supplémentaire pour Golden State, qui continue de chuter au classement…

Stephen CurryLes Warriors viennent d’annoncer que Stephen Curry serait absent au moins dix jours supplémentaires en raison de cette douleur persistante au genou droit qui plombe sa saison, et celle des Warriors. Le meneur All-Star manquera ainsi au minimum cinq rencontres supplémentaires, après avoir déjà raté les 15 derniers matchs…

Golden State évoque toujours ce syndrome fémoro-patellaire, plus connu sous le nom de « genou du coureur », une pathologie marquée par des douleurs et un gonflement autour de la rotule. Ces derniers jours, Stephen Curry a toutefois repris le travail sur le terrain, une étape importante dans sa tentative de retour.

Très motivé à l’idée de revenir pour le sprint final, le double MVP doit désormais intensifier ses exercices dans les prochains jours. Mais le meneur a lui-même qualifié cette gêne au genou « d’imprévisible », après plusieurs contretemps depuis l’apparition du problème lors d’un workout individuel à Minneapolis, le 24 janvier.

Il espérait initialement revenir juste après le All-Star Weekend, avant de devoir lever le pied face à la douleur.

Cette absence prolongée tombe au plus mal pour des Warriors en grosse perte de vitesse. Battus lors de leurs trois dernières sorties, dont deux revers inquiétants face aux Bulls et au Jazz, deux franchises pourtant promises à la « lottery », les Californiens affichent désormais un bilan de 32 victoires pour 33 défaites. Ils ont glissé derrière les Clippers à la 9e place de l’Ouest et semblent se diriger de plus en plus vers le « play-in » comme 9e ou 10e.

Stephen Curry manquera la réception des Wolves, puis le « road-trip » à New York, Washington, Boston et Detroit.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5
2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6
2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7
2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9
2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0
2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8
2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1
2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3
2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4
2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3
2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8
2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0
2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5
2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4
2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4
2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5
2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
