Les Suns expérimentent le « small ball » pour le plus grand plaisir de leurs scoreurs

Voir des équipes évoluer sans pivot de métier n’a plus rien d’étonnant en NBA. La nuit dernière encore, les Lakers ont joué plusieurs séquences avec LeBron James en poste 5, avec un certain succès. Du côté des Suns, presque entièrement remodelés cette saison, ces ajustements tactiques se font encore au gré des circonstances.

Avec Mark Williams absent, l’entraîneur Jordan Ott a ainsi tenté de nouvelles associations lors des deux derniers matchs de Phoenix. Et jusqu’ici, l’expérience s’avère concluante, surtout pour les deux principaux artificiers de l’équipe : Devin Booker et Jalen Green.

Le duo s’est régalé face à Indiana, avec à la clé leurs meilleures sorties offensives de la saison : 43 points pour Devin Booker, 36 pour Jalen Green. Les deux arrières ont fait basculer la rencontre après la pause, avec 19 points pour « Book » dans le troisième quart-temps, puis 17 pour l’ancien joueur des Rockets dans le dernier acte.

Difficile d’y voir une coïncidence : en seconde période, les Suns ont passé neuf minutes sans Oso Ighodaro ni Khaman Maluach, leurs deux pivots disponibles. « C’est super, c’est une autre manière de jouer vite », s’est réjoui Jalen Green au sujet de ces compositions sans « big man » traditionnel, auprès de l’Arizona Republic. « Tout le monde apporte quelque chose chaque soir. Ça lance notre défense, et ensuite, ça nous permet de courir. »

Jalen Green trouve la bonne cadence

Totalement inédit cette saison, le cinq composé de Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Jalen Green, Royce O’Neale et Rasheer Fleming a permis aux Suns de faire la différence. Alors que Phoenix menait 96-88, l’écart est passé à 113-97 à six minutes de la fin, grâce à un excellent 8/10 au tir, dont un parfait 7/7 à deux points.

Et Jalen Green a alors pris les commandes, inscrivant à lui seul 11 des 17 points de son équipe sur la séquence. « Cela ouvre le terrain, en particulier pour Jalen », a expliqué Jordan Ott en conférence de presse au sujet de ces formations de petite taille. « On essaie d’utiliser sa vitesse pour attaquer le cercle. On cherche simplement des solutions au fil du match. C’est une carte supplémentaire dans notre jeu, surtout avec Rasheer au poste de pivot. Cela nous permet d’écarter le jeu, de lui donner davantage le ballon et de créer des ouvertures. Et nous y sommes parvenus sur les deux derniers matchs. »

Jeudi, c’est le rookie Rasheer Fleming, convaincant ces dernières semaines, qui a occupé par moments ce rôle de faux pivot. Deux jours plus tôt, face à Milwaukee, c’était Haywood Highsmith et son mètre 96 qui s’y était collé.

« Les deux fois, cela a bien fonctionné », savoure Jordan Ott. « Il fallait simplement savoir quand l’utiliser. Nous affrontions encore des intérieurs capables de s’écarter du panier. Les défendre avec nos grands nous posait un problème différent. Je pense qu’on a su réagir et s’adapter en cours de match pour trouver une autre solution. »

Le technicien de l’Arizona préfère toutefois calmer le jeu quant à l’utilisation future de ces combinaisons : « Ça a été une solution sur ces deux matchs, mais rien ne dit que ce sera encore le cas demain. »