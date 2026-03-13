À Washington, les Wizards ne veulent pas devenir les Generals

Comme pour Bam Adebayo, c’était aussi « le jour d’après » pour les Wizards après les 83 points de l’intérieur de Miami. Résultat ? Une nouvelle défaite face au Magic, mais une petite « victoire » morale puisque la troupe de Bilal Coulibaly a poussé le Magic en prolongation, et a bien relevé la tête après la catastrophe du match précédent.

Et même s’ils admettent être en grande partie responsables de la catastrophe, les joueurs de la capitale digèrent toujours mal la stratégie de Miami, en particulier dans les dernières minutes…

« Ce n’est pas le genre de situation à laquelle on a envie d’être associé, mais on a vu la réaction globale et la façon dont il l’a fait », explique Trae Young. « On pensait tous la même chose : c’était un peu bizarre qu’ils commettent des fautes à moins de deux minutes de la fin juste pour lui donner plus de possessions. C’était étrange. Ça ne ressemblait pas vraiment à Erik Spoelstra. C’est un entraîneur incroyable qui a accompli de grandes choses. »

Toujours énervés d’être du mauvais côté de l’histoire, le meneur se satisfait de la réaction de son équipe.

Encore une saison à moins de 20 victoires ?

« (Bam) a marqué beaucoup de points. Il faut lui tirer notre chapeau. Mais la façon dont ça s’est passé et dont ça s’est déroulé… » continue ainsi le All-Star. « On voit la réaction des gens dans toute la ligue. Tout le monde réagit à peu près de la même manière. Nous avions donc un état d’esprit similaire, mais en même temps, nous avons laissé cela se produire en première mi-temps et lui avons donné un rythme qui lui a même donné la confiance de penser qu’il allait y arriver. Je suis simplement content de la façon dont nous l’avons fait. »

Désormais officiellement éliminés de la course aux playoffs les Wizards se dirigent vers une troisième saison consécutive à moins de 20 victoires. Mais avec Trae Young et Anthony Davis, ils espèrent rebondir fort la saison prochaine… et ne pas se transformer en Washington Generals, victimes éternelles des Harlem Globetrotters.

« Les gens peuvent se moquer de nous maintenant », conclut Trae Young. « Mais à l’avenir, je ne pense pas qu’ils pourront continuer à se moquer de nous. »