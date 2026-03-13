AJ Dybantsa pique un record à son idole Kevin Durant

Même si son équipe de BYU a finalement dû s’incliner face à Houston (73-66) en quarts de finale du tournoi de la conférence Big 12, AJ Dybantsa a tout de même pu apprécier de piquer un record à un certain Kevin Durant.

De fait, avec ses 93 points inscrits en trois matchs, le jeune prospect NBA a tout simplement dépassé, pour un petit point seulement, le record de points inscrits sur un tournoi Big 12, établi par KD en 2007.

« Tout le monde sait qu’il est mon joueur préféré », a soufflé AJ Dybantsa sur ESPN. « Donc, c’est vraiment une excellente sensation de pouvoir briser son record. »

Après sa sortie explosive à 40 points à 15/21 (plus 9 rebonds et 6 passes) au premier tour pour battre Kansas State (105-91), puis une autre prestation solide pour déborder West Virginia (68-48) au deuxième tour, avec 27 points à 11/24 et 7 rebonds, AJ Dybantsa a cumulé 26 points à 7/18 dont 3/5 de loin et 5 rebonds contre les Cougars…

« C’est un shooteur d’élite et il va encore s’améliorer »

Insuffisant pour gagner, mais largement assez pour que, aux premières loges, le coach de Houston, Kelvin Sampson, puisse aisément reconnaître le talent de scoreur du joueur adverse.

« Il peut shooter. Il y a beaucoup de shooteurs qui ne peuvent pas scorer. Il y a beaucoup de gars qui peuvent scorer, mais qui ne peuvent pas shooter. Mais si vous regardez son geste, vous verrez que le ballon roule de ses doigts et avec sa gestuelle aux lancers, on peut voir que c’est un shooteur d’élite. Et il va encore s’améliorer. »

En attendant de savoir ce dimanche (le fameux Selection Sunday) qui seront ses adversaires pour la March Madness, AJ Dybantsa a tourné à 25 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne pour ce qui sera, sans aucun doute, sa seule et unique campagne de basket universitaire, lui qui est attendu très, très haut à la prochaine Draft NBA.