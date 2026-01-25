Draft 2026 : AJ Dybantsa décroche un record pour viser la première place

« C’est, sans l’ombre d’un doute, le premier choix incontesté de la prochaine Draft NBA, et il l’a prouvé ce soir. Il a tout réussi, de toutes les manières possibles. » À entendre l’entraîneur de BYU, Kevin Young, on connaît déjà le nom du joueur qui sera sélectionné en premier en juin prochain : AJ Dybantsa.

Ce dernier a fait un pas de plus en ce sens en inscrivant 43 points la nuit passée pour battre le record de points d’un freshman à BYU, menant sa formation à la victoire face à Utah (91-78). Un record qui était jusqu’ici détenu par l’ancienne légende Danny Ainge, aujourd’hui patron du Jazz…

« Quand j’ai atteint les 26 points, (Rob Wright III) et (Tyler Mrus) me disaient : ‘Continue d’être agressif’. Mais Tyler m’a carrément dit : ‘Hé, tu as intérêt à en mettre 40’. J’ai regardé le tableau d’affichage, et je me suis dit : ‘Je pourrais bien y arriver.’ Et j’ai continué à chauffer et à enfiler les paniers », décrit le jeune espoir.

« On ne sait pas jusqu’où il peut aller »

Ce sera chose faite dans une fin de seconde période de feu pour lui. Alors qu’il était plutôt discret derrière l’arc jusqu’ici, il a enchaîné un « catch-and-shoot » à 3-points, puis un tir primé en sortie de dribble, puis un troisième. Il terminera cette folle séquence par une feinte derrière l’arc, avant une envolée spectaculaire vers le cercle. Soit un 11-0 à lui tout seul pour sceller le match.

En 36 minutes, il a marqué 43 points à 15/24 aux tirs, dont 4/5 de loin, 9/10 aux lancers-francs, avec 6 rebonds et 3 passes. « Cela fait plaisir de battre n’importe quel record, que ce soit celui de Danny ou non. Je remercie mes coéquipiers de m’avoir donné le ballon dans les bonnes positions », réagit AJ Dybantsa, principalement soutenu au « scoring » par Robert Wright III (21 points).

Sa prestation a aussi marqué les esprits de l’équipe adverse. « C’est un talent générationnel, il a montré de quoi il était capable ce soir. On ne sait pas jusqu’où il peut aller », remarque l’entraîneur d’Utah, Alex Jensen.

« Il est arrivé ce soir avec une mentalité imperturbable et une réelle volonté, je pense, d’entrer sur le terrain et de dominer le match », décrit son homologue des BYU Cougars, qui va profiter encore quelques semaines de son prodige. Dans sa « Mock Draft », en date de novembre dernier, ESPN le classait 2e derrière Darryn Peterson.