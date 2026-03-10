La SHAI 001 voit la vie en rose

Le rose aura été le thème de la semaine dernière côté « sneakers », entre la présentation officielle de la Nike Giannis Freak 8, portée pour la première fois en match par Giannis Antetokounmpo lundi dernier avec un coloris rose et doré, puis le passage à Paris d’A’ja Wilson qui a également dévoilé sa Nike A’Two en rose.
Shai Gilgeous-Alexander a donc poursuivi sur le même thème mercredi dernier à l’occasion de son passage annuel au Madison Square Garden pour affronter les Knicks. Le meneur du Thunder s’est en effet présenté avec le nouveau coloris « Blush » de sa première chaussure signature, la SHAI 001, et a remis le couvert cette nuit à l’occasion du match face au Nuggets, ponctué par son tir à 3-points exceptionnel. Celui-ci s’affiche intégralement en rose, sur lequel on distingue le logo du joueur, brodé sur la languette, et celui de la marque Converse sur le talon.
La bonne nouvelle, c’est que le septième et dernier coloris en date de la SHAI 001 est d’ores et déjà à retrouver sur le site officiel de Converse, au prix de 130 euros.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.