La SHAI 001 voit la vie en rose

Le rose aura été le thème de la semaine dernière côté « sneakers », entre la présentation officielle de la Nike Giannis Freak 8, portée pour la première fois en match par Giannis Antetokounmpo lundi dernier avec un coloris rose et doré, puis le passage à Paris d’A’ja Wilson qui a également dévoilé sa Nike A’Two en rose.

Shai Gilgeous-Alexander a donc poursuivi sur le même thème mercredi dernier à l’occasion de son passage annuel au Madison Square Garden pour affronter les Knicks. Le meneur du Thunder s’est en effet présenté avec le nouveau coloris « Blush » de sa première chaussure signature, la SHAI 001, et a remis le couvert cette nuit à l’occasion du match face au Nuggets, ponctué par son tir à 3-points exceptionnel. Celui-ci s’affiche intégralement en rose, sur lequel on distingue le logo du joueur, brodé sur la languette, et celui de la marque Converse sur le talon.

La bonne nouvelle, c’est que le septième et dernier coloris en date de la SHAI 001 est d’ores et déjà à retrouver sur le site officiel de Converse, au prix de 130 euros.