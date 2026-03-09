L’opération « anti play-in » du Heat s’accélère

« Je ne veux plus être dans ce merdier ! », lâchait Bam Adebayo fin février, alors que le Heat venait de perdre deux matchs de suite, à Milwaukee puis à Philadelphie. La frustration du pivot était liée au fait que Miami semblait alors bien parti pour disputer un quatrième « play-in » consécutif.

Dix jours après sa déclaration et celle de Tyler Herro, la dynamique floridienne a bien changé. Une victoire marquante face aux Rockets, deux autres plus attendues face aux Nets, une autre face à un concurrent direct, les Hornets, et une dernière, la nuit passée, face aux leaders de l’Est, les Pistons.

« On en a tous eu marre de stagner dans ce ventre mou. Évidemment, le chemin est encore long. On doit continuer à surfer sur cette série de victoires », réagit le pivot sur cette cinquième victoire de rang.

Une série qui permet à Miami (36 victoires – 29 défaites), toujours 7e à l’Est, de repasser devant les Sixers (34-29), et surtout d’afficher quasiment le même pourcentage de victoires que le Magic (35 victoires – 28 défaites), remonté à la 6e place. Sachant que les Raptors (36-27) ne sont pas très loin non plus.

L’une des équipes les plus en forme

« On doit continuer à enchaîner les victoires, surtout à la maison. Quand toute la ville vous pousse et que l’ambiance des playoffs s’installe dans la salle, c’est différent. On essaie vraiment de s’extirper du play-in pour aborder cette seconde moitié de saison avec un tout autre visage », vise le pivot.

Le Heat, qui a gagné huit de ses dix derniers matchs, compte ainsi parmi les équipes en forme de la ligue depuis le All-Star Game. « On a l’impression de jouer comme un bloc, tout le monde est sur la même longueur d’onde. […] On communique, on se parle… On attendait ce sentiment depuis longtemps et on a l’impression que les choses vont dans la bonne direction », remarque Tyler Herro.

Tout l’enjeu étant de parvenir à maintenir cette spirale positive en enchaînant à domicile face aux Wizards, aux Bucks, et surtout le Magic samedi prochain. Une rencontre, face à un adversaire qui a déjà gagné trois fois cette saison face au Heat, qui s’annonce déterminante dans cette quête de la 6e place.

« Il faut continuer à bosser et comprendre que ça ne se joue pas sur le match de ce soir ou celui de l’autre soir. L’idée, c’est de venir ici et d’enchaîner les bonnes journées, comme dit Spo’. On veut simplement continuer à progresser pour jouer notre meilleur basket sur la fin de saison », termine ainsi Tyler Herro.