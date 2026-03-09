Des Pistons à l’arrêt, mais pas inquiets

Une saison NBA n’est jamais un long fleuve tranquille, une réalité qui a rattrapé les Pistons en l’espace d’une semaine. Lundi dernier, Detroit venait de s’imposer 106-92 à Orlando, signant sa huitième victoire en neuf matchs afin de conforter sa première place à l’Est.

Une semaine plus tard, pour leur retour en Floride afin d’affronter cette fois Miami, les coéquipiers de Cade Cunningham ne sont plus du tout dans le même élan. Battus par San Antonio, Cleveland, puis Brooklyn la veille dans un match au scénario catastrophe, après avoir pourtant compté 23 points d’avance, les Pistons ont cette fois mordu la poussière face à un Heat mieux organisé, plus efficace, plus intense dans chaque aspect du jeu, et vainqueur 121-110 après avoir compté jusqu’à 29 points d’avance.

Autant dire que la situation est préoccupante, surtout pendant que Boston, qui vient de récupérer Jayson Tatum, se montre de plus en plus pressant. Mais céder à la panique serait sans doute le meilleur moyen de s’enfoncer.

« C’est la NBA, n’est-ce pas ? Et quand on regarde la saison, elle est longue », a rappelé JB Bickerstaff. « Tout le monde traverse des moments difficiles ou passe par une petite période de creux. Et c’est justement notre tour. Mais encore une fois, il nous reste beaucoup de temps pour faire ce qu’on a à faire. Boston est évidemment une bonne équipe. Mais on ne se préoccupe pas de Boston ».

Ne pas céder à la panique

Calmer le jeu et remobiliser les troupes, c’est également le rôle du vétéran Tobias Harris. Les Pistons ont encore leur destin en main avec trois victoires d’avance sur les Celtics et ne vont pas tout remettre en cause après cette mauvaise série, bien que ce soit leur pire période de la saison.

« De toute évidence, c’est probablement notre plus grande épreuve de l’année. Tout ira bien. Gardons la tête haute et passons à la suite. On doit trouver le moyen de nous améliorer en tant que groupe tout au long de ce parcours », a-t-il précisé. « Dans les vestiaires, l’ambiance n’est pas à la plaisanterie. On sait qu’on est censés gagner, mais on sait aussi qu’on y met du travail et du temps. Donc, les choses vont finir par tourner à nouveau en notre faveur. On va trouver la solution, renouer avec la victoire et on sera prêts pour les playoffs ».

Leur bourreau du soir, Erik Spoelstra, ne se fait pas de souci non plus. Le coach a rappelé la trajectoire rapide de ces Pistons, bloqués à 14 victoires en 2023/24 avant d’inverser la tendance en terminant 6e à l’Est la saison dernière pour finalement s’installer au sommet de la conférence depuis les premières semaines de cette campagne.

« Ils ont très rapidement instauré une culture de la gagne et les jeunes joueurs qui étaient là il y a deux ans s’en servent vraiment comme source d’énergie et de motivation. Mais c’est toujours difficile de gagner dans cette ligue en général. C’est encore plus difficile de gagner quand on a beaucoup de jeunes joueurs. Mais je pense que Cade Cunningham et Jalen Duren sont un peu différents de la plupart des jeunes joueurs ».

Le prochain match tombe à pic, puisque Detroit aura l’occasion d’aller se venger à Brooklyn demain soir.