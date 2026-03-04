Kyle Anderson, ou le retour du « connecteur » des Wolves

Un an et demi après son départ de Minnesota, Kyle Anderson a choisi d’y re-signer en tant que « free agent », sur les conseils de sa grand-mère, après avoir négocié son départ de Memphis.
À l’époque (2022-24), « SloMo » faisait partie des cadres des Timberwolves en sortie de banc, mais ne comptez pas sur lui pour demander un traitement de faveur particulier.
« Je vais juste devoir trouver un moyen d’aider, de trouver ma place et de contribuer, que ce soit en ne jouant pas ou en étant sur le terrain, peu importe » a-t-il ainsi expliqué sur ce retour. « Ce qui s’est passé par le passé, on va le laisser derrière nous et essayer de trouver un moyen d’arriver là où on veut être. »
Rudy Gobert valide le recrutement
S’il dit « ne pas savoir à quoi s’attendre », Kyle Anderson peut en tout cas compter sur le soutien de Rudy Gobert pour aborder ce retour à Minneapolis avec sérénité. Un joueur avec lequel il s’était accroché par le passé, mais qu’il a également aidé sur le plan offensif et qui le « respecte énormément ».
« Il va nous aider sur le terrain et en dehors » a confirmé le Français. « C’est un joueur intelligent, dur, altruiste. Un gagneur. Il met un point d’honneur à gagner, donc l’avoir parmi nous est un atout majeur. »
Et d’ajouter, sur sa qualité qui aura son importance : « Sa capacité à passer le ballon, pour être honnête. C’est quelqu’un qui va donner le ballon à ses coéquipiers. C’est simple, non ? C’est un connecteur, quelqu’un qui crée du jeu pour ses coéquipiers. »
Kyle Anderson se réjouit aussi de retrouver Chris Finch, un entraîneur qui lui a toujours fait confiance.
« J’étais avec beaucoup de jeunes à Utah et Memphis qui se disaient : ‘Je pourrais être dans une meilleure situation ailleurs’ et je leur répondais : ‘L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs’. Alors, là où on vous apprécie, il faut en tirer le maximum » a confié, en ce sens, l’ailier de 32 ans.
|Kyle Anderson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|SA
|33
|10:51
|34.8
|27.3
|64.3
|0.2
|2.0
|2.2
|0.8
|0.8
|0.5
|0.3
|0.2
|2.2
|2015-16
|SA
|78
|15:58
|46.8
|32.4
|74.7
|0.3
|2.8
|3.1
|1.6
|1.2
|0.8
|0.8
|0.4
|4.5
|2016-17
|SA
|72
|14:10
|44.5
|37.5
|78.9
|0.5
|2.4
|2.9
|1.3
|0.9
|0.7
|0.5
|0.4
|3.4
|2017-18
|SA
|74
|26:44
|52.7
|33.3
|71.2
|1.1
|4.2
|5.4
|2.7
|1.5
|1.6
|1.3
|0.8
|7.9
|2018-19
|MEM
|43
|29:47
|54.3
|26.5
|57.8
|1.1
|4.7
|5.8
|3.0
|2.6
|1.3
|1.3
|0.9
|8.0
|2019-20
|MEM
|67
|19:51
|47.4
|28.2
|66.7
|0.9
|3.4
|4.3
|2.4
|1.7
|0.8
|1.0
|0.6
|5.8
|2020-21
|MEM
|69
|27:21
|46.8
|36.0
|78.3
|0.8
|5.0
|5.7
|3.6
|1.7
|1.2
|1.2
|0.8
|12.4
|2021-22
|MEM
|69
|21:30
|44.6
|33.0
|63.8
|1.0
|4.3
|5.3
|2.7
|1.6
|1.1
|1.0
|0.7
|7.6
|2022-23
|MIN
|69
|28:22
|50.9
|41.0
|73.5
|1.0
|4.4
|5.3
|4.9
|2.1
|1.1
|1.5
|0.9
|9.4
|2023-24
|MIN
|79
|22:33
|46.0
|22.9
|70.8
|0.8
|2.7
|3.5
|4.2
|1.6
|0.9
|1.2
|0.6
|6.4
|2024-25
|GS
|36
|15:02
|45.0
|36.5
|66.7
|0.8
|2.3
|3.1
|2.3
|1.1
|0.7
|0.6
|0.6
|5.3
|2024-25
|MIA
|25
|18:26
|49.3
|33.3
|78.9
|1.0
|2.8
|3.8
|2.6
|1.6
|0.6
|0.7
|0.5
|6.7
|2025-26
|MIN
|1
|14:00
|100.0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.0
|2.0
|0.0
|0.0
|0.0
|2.0
|2025-26
|UTA
|20
|20:03
|52.3
|60.0
|65.8
|1.0
|2.4
|3.3
|3.1
|2.3
|1.2
|0.9
|0.5
|7.1
|2025-26
|MEM
|4
|22:15
|78.9
|100.0
|75.0
|0.8
|2.8
|3.5
|0.8
|3.0
|1.5
|1.8
|1.0
|9.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.