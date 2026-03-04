Kyle Anderson, ou le retour du « connecteur » des Wolves

Un an et demi après son départ de Minnesota, Kyle Anderson a choisi d’y re-signer en tant que « free agent », sur les conseils de sa grand-mère, après avoir négocié son départ de Memphis.

À l’époque (2022-24), « SloMo » faisait partie des cadres des Timberwolves en sortie de banc, mais ne comptez pas sur lui pour demander un traitement de faveur particulier.

« Je vais juste devoir trouver un moyen d’aider, de trouver ma place et de contribuer, que ce soit en ne jouant pas ou en étant sur le terrain, peu importe » a-t-il ainsi expliqué sur ce retour. « Ce qui s’est passé par le passé, on va le laisser derrière nous et essayer de trouver un moyen d’arriver là où on veut être. »

Rudy Gobert valide le recrutement

S’il dit « ne pas savoir à quoi s’attendre », Kyle Anderson peut en tout cas compter sur le soutien de Rudy Gobert pour aborder ce retour à Minneapolis avec sérénité. Un joueur avec lequel il s’était accroché par le passé, mais qu’il a également aidé sur le plan offensif et qui le « respecte énormément ».

« Il va nous aider sur le terrain et en dehors » a confirmé le Français. « C’est un joueur intelligent, dur, altruiste. Un gagneur. Il met un point d’honneur à gagner, donc l’avoir parmi nous est un atout majeur. »

Et d’ajouter, sur sa qualité qui aura son importance : « Sa capacité à passer le ballon, pour être honnête. C’est quelqu’un qui va donner le ballon à ses coéquipiers. C’est simple, non ? C’est un connecteur, quelqu’un qui crée du jeu pour ses coéquipiers. »

Kyle Anderson se réjouit aussi de retrouver Chris Finch, un entraîneur qui lui a toujours fait confiance.

« J’étais avec beaucoup de jeunes à Utah et Memphis qui se disaient : ‘Je pourrais être dans une meilleure situation ailleurs’ et je leur répondais : ‘L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs’. Alors, là où on vous apprécie, il faut en tirer le maximum » a confié, en ce sens, l’ailier de 32 ans.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SA 33 10:51 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SA 78 15:58 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SA 72 14:10 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SA 74 26:44 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 29:47 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.3 0.9 8.0 2019-20 MEM 67 19:51 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27:21 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.2 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 21:30 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28:22 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 22:33 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 2024-25 GS 36 15:02 45.0 36.5 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 1.1 0.7 0.6 0.6 5.3 2024-25 MIA 25 18:26 49.3 33.3 78.9 1.0 2.8 3.8 2.6 1.6 0.6 0.7 0.5 6.7 2025-26 MIN 1 14:00 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2025-26 UTA 20 20:03 52.3 60.0 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 2.3 1.2 0.9 0.5 7.1 2025-26 MEM 4 22:15 78.9 100.0 75.0 0.8 2.8 3.5 0.8 3.0 1.5 1.8 1.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.