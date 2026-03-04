La A.E. 2 étoffe sa collection cette semaine avec la sortie d’un nouveau coloris baptisé « Bulldawgs ». Dans la lignée du coloris « Alphadawg » et finalement très proche du coloris « Christmas », en noir, rouge et gris, cette nouvelle version pourrait bien adresser un petit clin d’œil à la franchise historique des Bulls, historiquement associée à Michael Jordan, un des modèles d’Anthony Edwards.

La tige emprunte en effet une large base en rouge et noir, couleurs principales de la franchise de l’Ilinois, avec des finitions en gris pour rejoindre une semelle également grise, l’ensemble reposant sur un revêtement extérieur translucide.

La adidas A.E. 2 « Bulldawgs » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.