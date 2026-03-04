La A.E. 2 étoffe sa collection cette semaine avec la sortie d’un nouveau coloris baptisé « Bulldawgs ». Dans la lignée du coloris « Alphadawg » et finalement très proche du coloris « Christmas », en noir, rouge et gris, cette nouvelle version pourrait bien adresser un petit clin d’œil à la franchise historique des Bulls, historiquement associée à Michael Jordan, un des modèles d’Anthony Edwards.
La tige emprunte en effet une large base en rouge et noir, couleurs principales de la franchise de l’Ilinois, avec des finitions en gris pour rejoindre une semelle également grise, l’ensemble reposant sur un revêtement extérieur translucide.
La adidas A.E. 2 « Bulldawgs » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.
Notre verdict de la A.E. 2
La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.
L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.