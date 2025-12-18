La A.E. 2 poursuit son ascension avec sur les parquets NBA avec un Anthony Edwards encore redoutable depuis le début de saison. L’arrière des Wolves brille toujours autant avec sa nouvelle chaussure signature aux pieds et portera peut-être ce nouveau coloris « Christmas » à l’occasion de son retour de blessure.

Adidas en a profité pour pimenter un peu sa collection avec cette version aux couleurs de Noël. La base en vert clair sur le côté gauche et rouge sur le côté droit fait ressortir cet esprit. La tige est complétée par une partie supérieure en noir, des zones en TPU, une touche de gris métal à l’avant, de la même couleur que le logo du joueur sur la languette, et des trois bandes d’adidas sur le talon.

La semelle noire est équipée au niveau intermédiaire de la technologie « Boost », couplée à un amorti « LightStrkie », et complétée d’un revêtement extérieur en caoutchouc. De quoi répondre en termes de réactivité et d’explosivité aux appuis exigeants d'”Ant-man”.

La A.E. 2 « Christmas » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.