Le MVP de la nuit | Jamal Murray à la rescousse

Après la victoire des Wolves face aux Nuggets, Chris Finch avait insisté sur la volonté de ses joueurs de « gagner les minutes » lorsque Nikola Jokic est sur le banc, pour souffler. On ne sait pas si Jamal Murray avait entendu le message, mais cette nuit, le meneur All-Star a pris feu lorsque son leader était sur le banc.

Dans le troisième quart-temps de la rencontre face au Jazz, Jamal Murray va ainsi planter 18 de ses 45 points pour permettre aux Nuggets de prendre les commandes, et même d’aborder le dernier quart-temps avec un petit matelas d’avance.

« Jamal nous a portés. Il avait les jambes ce soir. On a essayé de lui créer des matchups favorables » réagit David Adelman. « Nikola était pris par trois joueurs à chaque fois. C’était une soirée Jamal. Il peut prendre feu et renverser un match. Lancers-francs, 3-points, adresse globale… Il a été ultra efficace. C’est ce dont on avait besoin. »

Après un mois de février très compliqué (44% aux tirs, 34% à 3-points), Jamal Murray a retrouvé ses jambes et son bras, et son adresse à 3-points (8/13 de loin) a permis de faire sortir la défense du Jazz, collée à Nikola Jokic.

« J’ai étendu un peu ma portée parce que c’est une équipe qui switche beaucoup en défense. Dès que j’étais ouvert, j’ai tiré. C’est tout » explique le All-Star, avant d’évoquer sa capacité à mettre des tirs difficiles. « Je les travaille. Depuis toute ma vie. J’adore avoir ces moments pour montrer les tirs dont je suis capable. »

Mieux, cette fois, il a mis ses lancers en fin de match alors que par deux fois, il s’était loupé cette saison…

« On croit en nous. On a montré au fil des années de quoi on est capables, à quel point on peut être clutch, à quel point on peut dominer en fin de match » conclut-il. « On essaie juste de retrouver ça. On vit une saison compliquée. On essaie simplement de faire des progrès étape par étape pour être prêts pour les playoffs. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 56 35:09 48.1 42.3 87.7 0.4 4.0 4.4 7.3 1.6 1.0 2.3 0.4 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.