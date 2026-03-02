En mode playoffs, les Wolves se rapprochent du podium

Même si le voeu d’Anthony Edwards, de terminer invaincu jusqu’à la fin de la saison, ne se réalisera pas, les Wolves ont pris le dernier tiers de la saison par le bon bout. Ce lundi matin, les joueurs de Chris Finch pointent à la 4e place de la conférence Ouest, sur les talons des Rockets, 3e, et ils ont fait coup double cette nuit.

En dominant les Nuggets de Nikola Jokic, les Wolves ont évité le coup de balai en saison régulière, et du même coup, ils doublent Denver au classement.

« Nous avions identifié ce match comme un match de playoffs pour nous », a expliqué Chris Finch. « Ils ont l’avantage du tie-breaker, donc nous devons rester devant eux. Cela signifiait qu’il fallait gagner celui-ci. Nous étions en colère contre nous-mêmes à Noël. Nous avions laissé filer ce match, et nous avions hâte de revenir ici pour nous racheter. »

Même analyse chez Rudy Gobert qui concède que certains matches sont plus importants que d’autres. Celui-ci en faisait partie. « Nos bilans étaient identiques avant le match. Donc on savait que c’était un gros match. On sait à quel point la Conférence Ouest est relevée et on est ici pour gagner un titre. On essaie d’obtenir l’avantage du terrain et chaque match compte. Celui-ci comptait peut-être encore un peu plus. Leur infliger une défaite et prendre la victoire, c’est important. Donc c’est une belle victoire pour nous. »

« Gagner les minutes sans Jokic sur le terrain »

C’est chose faite avec une vraie performance collective, et c’est ce qu’il faut retenir. Depuis quelques matches, les Wolves sont moins dépendants d’Anthony Edwards, et ses partenaires se mettent davantage en valeur.

Cette nuit, Jaden McDaniels a inscrit 10 points en première mi-temps, tandis qu’Ayo Dosunmu en a marqué sept. A leurs côtés, Bones Hyland a pris feu alors que le reste de l’équipe peinait offensivement. Ancien meneur remplaçant des Nuggets, il a terminé la première mi-temps avec 15 points à 100% aux tirs.

« Il faut gagner les minutes sans Jokic sur le terrain », résume Chris Finch, à propos de l’apport des seconds couteaux. « Nous avons été irréguliers sur ce point ces dernières années … Bones a été spectaculaire aujourd’hui. Il a joué avec beaucoup de rythme, attaqué le cercle et forcé les choses. J’ai aussi adoré sa défense. Il a vraiment été compétitif… Je pense qu’Ayo a élevé son niveau de jeu au moment où on avait besoin de quelqu’un pour ralentir Murray juste assez en deuxième mi-temps. Et puis Naz a trouvé son rythme offensif. Beaucoup de joueurs ont fait de bonnes choses, et c’était un cinq très plaisant à regarder. »

Preuve ultime que les Wolves étaient vraiment en mode playoffs, Chris Finch n’a utilisé que huit joueurs.