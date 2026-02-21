Anthony Edwards se fixe un objectif : ne plus perdre un match !

En s’auto-proclamant meilleur joueur américain du moment, Cade Cunningham a indirectement chatouillé l’ego d’Anthony Edwards. Puisque que le meneur des Pistons avait mis 42 points dans le succès de Detroit sur New York la veille, le MVP du dernier All-Star Game se sentait dans l’obligation de lui répondre. Chose faite dans la victoire des Wolves face aux Mavericks où Anthony Edwards a mis 40 points.

« Je me suis levé aujourd’hui et je savais que j’allais mettre 40 points », avoue Anthony Edwards après la rencontre. « J’ai vu Cade en mettre 40 et je me suis dit : mince je dois en mettre 40 moi aussi. »

Cette victoire de Minnesota s’est dessinée dans le « clutch time » où Anthony Edwards a pris les choses en main. L’arrière a inscrit 11 points dans les cinq dernières minutes pour permettre à son équipe de s’imposer face à Dallas.

Le 25-0 dans le viseur

« [Chris] Finch a joué un rôle important dans ma réussite parce que ces dernières années, il n’a cessé de me répéter que je devais trouver des spots où je me sens à l’aise », explique Anthony Edwards sur sa capacité à finir les matchs. « Il m’a dit que plutôt que de travailler sur tous ces moves qui peuvent amener à un tir, je devais plutôt travailler sur des méthodes pour arriver dans ces zones afin de m’élever face à n’importe qui. »

Pour finir la saison régulière, Anthony Edwards aimerait que les Wolves restent invaincus. Dit autrement, Minnesota doit réaliser un parfait 25-0 sur les deux derniers mois de la saison régulière.

Une période où Minnesota n’a pas un calendrier facile puisque les joueurs de Chris Finch vont se rendre à Denver, Oklahoma City ou encore Detroit d’ici la fin de cette saison régulière.

« Si nous jouons contre toutes les équipes de la même manière que nous jouons lorsque nous affrontons les meilleures, nous avons vraiment la possibilité de finir invaincus », souligne Anthony Edwards pour finir.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 46 35:29 49.3 40.2 79.5 0.7 4.5 5.2 3.7 1.8 1.3 2.7 0.8 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.