Trae Young dans les starting blocks

Quasiment deux mois après avoir quitté les Hawks, Trae Young va disputer son premier match avec les Wizards. Une reprise en douceur et à domicile pour le meneur, prévue dès jeudi contre le Jazz, l’une des pires équipes de la ligue (et accessoirement en concurrence avec Washington pour un choix de Draft haut placé, en juin prochain).

C’est ESPN qui l’annonce et, à moins d’une rechute de dernière minute, le quadruple All-Star jouera donc entre 15 et 20 minutes selon son coach, pour son premier match depuis le 27 décembre dernier. Il s’était ensuite absenté à cause de douleurs au genou et à la cuisse.

Du côté des Wizards, on souhaitait « le voir rapidement sur le terrain, pour qu’il puisse prendre une décision concernant sa player option », puisque Trae Young pourra potentiellement tester le marché dans quelques mois, en faisant une croix sur 49 millions de dollars.

Plus encore qu’Anthony Davis, toujours coincé à l’infirmerie, Trae Young devra aider à façonner Alex Sarr, alors que Washington voit les choses en grand grâce à ses nouvelles recrues et ses jeunes joueurs.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.