Cette fois-ci, les Mavericks n’augmenteront pas le prix de leurs places

Si les départs de Nico Harrison puis Anthony Davis devraient aider à tourner la page du transfert de Luka Doncic, l’un des pires de toute l’histoire, les Mavericks doivent accepter une réalité qui est la leur : l’équipe a déçu cette saison, disposant de l’un des plus mauvais bilans de NBA.

Par conséquent, Patrick Dumont a décidé que, contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas de hausse du prix des places à l’American Airlines Center la saison prochaine. C’est Rick Welts, le président des Mavs, qui l’a annoncé cette semaine.

« C’était l’une des réunions les plus étranges auxquelles j’ai assisté, en 48 ans de carrière dans la ligue. Le genre de réunion où l’on s’assoit face au propriétaire » a-t-il raconté. « Le staff avait travaillé pendant deux mois pour identifier où le prix des billets pourrait ne pas être assez cher. Puis Patrick a coupé la discussion avant même qu’elle ne commence en disant : ‘Écoutez, nous n’avons pas été à la hauteur cette saison, l’équipe n’a pas répondu aux attentes, donc nous n’allons pas augmenter le prix d’un seul billet cette année’. Une décision populaire, mais une bonne décision également. »

Cooper Flagg, le rayon de soleil

Conscient mieux que personne que son équipe s’est ratée, l’actionnaire majoritaire de Dallas ne peut évidemment pas justifier une hausse similaire à la saison dernière, alors que les playoffs ne seront toujours pas à l’ordre du jour dans le Texas.

Néanmoins, la présence de Cooper Flagg, déjà annoncé comme l’un des futurs visages de la ligue, doit permettre de remonter la pente au plus vite, après une année noire sur les parquets comme en dehors.

« J’ai la sensation que l’on a tourné la page de ce qui a été un chapitre vraiment difficile dans l’histoire des Mavericks » a ajouté Rick Welts. « Mais on a un plan. On a un joueur générationnel autour duquel construire pour bâtir une équipe taillée pour le titre. »