Cette fois-ci, les Mavericks n’augmenteront pas le prix de leurs places

Publié le 28/02/2026 à 14:20

Un an après le départ de Luka Doncic, et malgré l’arrivée de Cooper Flagg, les Mavericks ont régressé et leurs dirigeants en sont conscients.

Si les départs de Nico Harrison puis Anthony Davis devraient aider à tourner la page du transfert de Luka Doncic, l’un des pires de toute l’histoire, les Mavericks doivent accepter une réalité qui est la leur : l’équipe a déçu cette saison, disposant de l’un des plus mauvais bilans de NBA.

Par conséquent, Patrick Dumont a décidé que, contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas de hausse du prix des places à l’American Airlines Center la saison prochaine. C’est Rick Welts, le président des Mavs, qui l’a annoncé cette semaine.

« C’était l’une des réunions les plus étranges auxquelles j’ai assisté, en 48 ans de carrière dans la ligue. Le genre de réunion où l’on s’assoit face au propriétaire » a-t-il raconté. « Le staff avait travaillé pendant deux mois pour identifier où le prix des billets pourrait ne pas être assez cher. Puis Patrick a coupé la discussion avant même qu’elle ne commence en disant : ‘Écoutez, nous n’avons pas été à la hauteur cette saison, l’équipe n’a pas répondu aux attentes, donc nous n’allons pas augmenter le prix d’un seul billet cette année’. Une décision populaire, mais une bonne décision également. »

Cooper Flagg, le rayon de soleil

Conscient mieux que personne que son équipe s’est ratée, l’actionnaire majoritaire de Dallas ne peut évidemment pas justifier une hausse similaire à la saison dernière, alors que les playoffs ne seront toujours pas à l’ordre du jour dans le Texas.

Néanmoins, la présence de Cooper Flagg, déjà annoncé comme l’un des futurs visages de la ligue, doit permettre de remonter la pente au plus vite, après une année noire sur les parquets comme en dehors.

« J’ai la sensation que l’on a tourné la page de ce qui a été un chapitre vraiment difficile dans l’histoire des Mavericks » a ajouté Rick Welts. « Mais on a un plan. On a un joueur générationnel autour duquel construire pour bâtir une équipe taillée pour le titre. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Davis 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 1.7 2.1 20.4
Cooper Flagg 49 34:04 48.2 30.2 80.4 1.1 5.4 6.6 4.1 2.2 1.2 0.8 2.1 20.4
Naji Marshall 58 29:48 53.1 29.5 76.0 0.9 4.1 4.9 3.1 1.5 1.1 0.1 1.9 15.4
P.j. Washington 42 30:57 44.8 30.6 67.4 1.4 5.7 7.1 1.9 1.9 1.0 1.3 2.3 14.3
Khris Middleton 7 24:00 48.5 36.4 89.3 1.4 2.9 4.3 2.9 1.7 0.7 0.0 1.9 13.9
Max Christie 54 29:38 46.4 41.9 87.6 0.2 3.2 3.4 2.2 1.2 0.5 0.3 1.4 13.2
Marvin Bagley Iii 7 23:51 61.3 50.0 52.0 3.3 5.6 8.9 0.9 1.0 0.4 1.0 2.0 13.0
Brandon Williams 51 22:15 47.5 24.2 76.3 0.5 2.4 2.9 3.9 2.0 1.0 0.2 1.6 13.0
Klay Thompson 53 22:03 38.7 38.1 73.0 0.3 2.1 2.4 1.4 1.0 0.5 0.3 1.0 11.5
D'angelo Russell 26 19:02 40.5 29.5 71.7 0.3 2.0 2.3 4.0 1.9 0.5 0.1 1.2 10.2
Daniel Gafford 42 21:20 63.2 0 74.5 2.1 4.2 6.4 0.9 1.3 0.8 1.3 2.7 8.2
Jaden Hardy 34 12:35 40.2 37.1 77.5 0.3 1.1 1.4 0.9 0.8 0.3 0.1 1.1 6.9
Ryan Nembhard 38 18:46 42.9 37.9 76.9 0.2 1.6 1.8 4.9 1.4 0.3 0.0 1.4 6.7
Jeremiah Robinson-earl 5 12:12 47.1 25.0 100.0 0.8 2.2 3.0 0.6 0.4 0.4 0.0 0.6 4.4
Dereck Lively Ii 7 16:26 61.1 0 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 1.4 0.6 1.6 3.0 4.3
Tyus Jones 8 16:38 38.2 21.1 50.0 0.1 1.0 1.1 3.8 0.6 0.4 0.0 0.6 3.9
Moussa Cisse 32 11:51 59.7 0 43.9 1.9 2.7 4.6 0.2 0.7 0.3 1.1 1.9 3.8
Caleb Martin 50 14:24 45.2 37.2 63.4 0.5 2.0 2.5 1.6 0.7 0.8 0.2 1.5 3.6
Aj Johnson 7 9:17 33.3 18.2 87.5 0.0 0.9 0.9 0.9 0.4 0.0 0.0 0.1 3.6
Miles Kelly 14 9:34 36.4 30.3 100.0 0.4 1.4 1.7 0.9 0.4 0.3 0.1 0.9 3.1
Dwight Powell 43 13:38 64.1 33.3 65.7 1.4 2.3 3.7 0.9 0.5 0.5 0.3 1.8 3.0

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
