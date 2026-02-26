Un dunk de KJ Simpson pour signer ses premiers pas à Denver

Signé il y a moins d’une semaine par les Nuggets, KJ Simpson disputait ce jeudi son premier match à la Ball Arena de Denver. Une signature synonyme de retour à la maison pour le meneur, formé à l’université du Colorado.

Pourtant, il ne fallait pas s’attendre à beaucoup le voir sur le terrain lors de cette réception des Celtics puisque le joueur de 23 ans n’avait joué que le « garbage time » face aux Blazers et n’était pas entré en jeu contre Golden State. Sauf que la perte de Jamal Murray est venue rabattre les cartes. Dans le premier quart-temps, le All-Star quitte les siens, malade, et KJ Simpson entre en jeu à la fin du deuxième quart-temps.

« C’est une autre histoire dans cette saison », reconnaît David Adelman. « Cette saison est unique dans ce sens où tous les gars ont leur moment. KJ n’est pas arrivé aujourd’hui en pensant qu’il allait jouer puis Jamal Murray est tombé malade. J’ai trouvé que cela avait du sens de le faire jouer et il m’a semblé à l’aise. »

Acclamé par la Ball Arena

Si ce premier passage se conclut avec 0/2 au tir, KJ Simpson revient en jeu dans le troisième quart-temps et peut participer au 11-0 décisif. La nouvelle recrue intercepte une passe hasardeuse de Jaylen Brown et peut filer seul en contre-attaque pour inscrire un dunk qui fait exploser la Ball Arena.

« La boucle est bouclée », souligne KJ Simpson. « J’ai entendu tout leur amour quand je suis entré en jeu et le dunk était parfait. Je suis très heureux d’être un Nugget. C’est ma deuxième saison et l’année dernière avec Charlotte, nous avions énormément de joueurs absents donc il y avait des opportunités pour jouer. J’ai beaucoup appris de cette situation. Je suis un joueur NBA et en tant que joueur NBA, vous devez être prêt lorsque votre nom est appelé. Quand Jamal est sorti parce qu’il était malade, j’ai senti que j’allais avoir une opportunité. C’est une question de mentalité. Vous devez toujours être prêt et je le suis depuis 2002. »

S’il joue les dernières minutes de la partie, KJ Simpson n’inscrit pas de nouveau panier, mais le meneur s’illustre à la passe pour terminer la rencontre avec 2 points à 1/5 au tir, 4 rebonds, 4 passes et un +/- de +13 en 14 minutes de jeu pour aider son équipe à s’imposer 103-84.

« Il a manqué quelques tirs, mais c’étaient de bons tirs », apprécie David Adelman. « Il finit avec un +/- de +13 et quatre passes décisives. C’est un professionnel et on l’a signé pour ça. Le « front office » recherchait des joueurs de qualité qui sont prêts à jouer. Si vous n’avez pas une opportunité lors d’un match, soyez prêt pour le prochain. »

K.J. Simpson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 36 23 34.6 25.4 82.0 1.1 1.9 3.0 3.1 1.6 0.9 1.6 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.