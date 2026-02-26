Matchs
Les Nuggets stoppent la belle série des Celtics

NBA – Dans un match où l’adresse à 3-points n’a pas été au rendez-vous d’un côté comme de l’autre, les Celtics tombent à Denver (84-103) et voient leur série de quatre victoires consécutives prendre fin.

nikola jokic nuggetsInvaincus depuis quatre matchs, les Celtics se rendaient à Denver pour finir leur »road-trip« à l’Ouest. Servi par Nikola Jokic (30 points, 12 rebonds, 6 passes), Jamal Murray peut ouvrir le score. Toutefois, le meneur, malade, ne pourra tenir sa place longtemps et il doit rapidement quitter ses coéquipiers. Malgré cette perte et un manque de réussite derrière l’arc à l’image de ce 4/15 dans l’exercice dans le premier quart-temps, Denver ne compte que trois points de retard après douze minutes (24-21).

Le premier éclat dans la défense des Nuggets est causé par Derrick White (20 points, 6 rebonds, 3 contres). Le meneur se met en route avec deux flèches à longue distance. Les hommes de David Adelman répondent aussitôt avec un 8-0 pour revenir à égalité avant que ce même Derrick White ne coupe ce »run« avec un nouveau panier lointain. Dans ce deuxième quart-temps, l’ancien joueur des Spurs inscrit 18 points dont un quatrième panier primé avant de rejoindre les vestiaires (48-47).

Après la pause, les tirs à 3-points manqués s’enchaînent. Il faut attendre la fin de ce troisième quart-temps pour voir les Nuggets se détacher de Boston. Les locaux passent un 11-0 marqué par une ogive lointaine de Nikola Jokic et un panier en contre-attaque du nouvel arrivant dans le Colorado, KJ Simpson (77-67). Pour débuter le dernier acte, Jonas Valanciunas se montre d’abord dans la raquette puis avec un tir à mi-distance.

Pour tenter de revenir, Boston mise sur son adresse à 3-points, sans succès. Son équipé menée de 17 points à cinq minutes du terme, Joe Mazzulla décide d’ouvrir son banc et Denver peut tranquillement s’imposer 103-84.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Chez lui, Derrick White s’incline. Originaire du Colorado, Derrick White jouait chez lui. Malgré son coup de chaud dans le deuxième quart-temps où il a inscrit 18 points, le meneur s’est montré discret pendant le reste de la partie. Derrick White finit avec 20 points à 6/14 au tir et n’a pu empêcher la lourde défaite de son équipe.

Un désastre à 3-points. Cette rencontre opposait deux des dix équipes les plus adroites à 3-points cette saison. Si on pouvait donc s’attendre à un feu d’artifice derrière l’arc, il n’en fut rien. Dès le début de la partie, Denver peine à régler la mire comme le prouve ce 4/15 dans le premier quart-temps. Toutefois, les hommes de David Adelman arrivent à creuser l’écart dans le troisième quart-temps pour prendre plus de dix points d’avance. Pour essayer de revenir, les Celtics multiplient les tentatives derrière l’arc, mais la réussite n’est toujours pas au rendez-vous. Les visiteurs finissent la partie à 12/43 dans l’exercice, soit à peine 28% de réussite. Preuve de cette maladresse, Jaylen Brown n’a réussi qu’une seule de ses six tentatives à 3-points.

Les Nuggets à un tournant de leur saison. Sans briller, Denver s’est imposé et se rattrape après le faux pas face aux Warriors survenu quelques jours plus tôt. Maintenant, les Nuggets vont partir sur un enchaînement de matchs compliqués sur les deux prochaines semaines avec notamment des déplacements à Oklahoma City et San Antonio. Cette succession de duels relevés intervient à une période où la franchise du Colorado n’est pas au meilleur de sa forme puisqu’elle n’a remporté que trois de ses six derniers matchs.

Denver Nuggets / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Jokic 33 11/28 4/13 4/7 3 9 12 6 2 0 1 0 13 30 27
Julian Strawther 26 5/9 2/5 0/0 0 1 1 1 4 1 3 1 2 12 9
Cameron Johnson 35 4/11 3/6 0/0 3 2 5 3 1 0 1 0 17 11 11
Christian Braun 27 2/5 2/5 0/0 2 5 7 2 3 0 0 0 -2 6 12
Jamal Murray 8 1/3 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Tim Hardaway Jr. 21 5/9 1/4 3/5 0 4 4 4 0 0 0 0 13 14 16
Jonas Valanciunas 12 5/7 1/1 0/0 2 4 6 2 1 0 0 1 7 11 18
Spencer Jones 26 2/5 1/2 1/2 1 6 7 0 3 0 0 1 22 6 10
DaRon Holmes II 3 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 6
Bruce Brown 28 1/8 0/3 2/2 1 3 4 5 2 2 3 0 8 4 5
K.J. Simpson 14 1/5 0/0 0/0 2 2 4 4 0 1 0 0 13 2 7
Zeke Nnaji 7 0/1 0/1 0/2 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 1
Total 39/93 15/43 10/18 14 40 54 28 18 4 8 4 103
Boston Celtics / 84 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 34 7/21 1/6 8/9 0 11 11 3 2 0 4 3 -12 23 21
Derrick White 33 6/14 4/9 4/4 3 3 6 3 0 1 3 3 -20 20 22
Neemias Queta 28 4/6 0/1 2/2 0 4 4 1 4 0 2 1 -7 10 12
Baylor Scheierman 24 3/9 3/8 0/0 1 3 4 0 1 0 1 0 -16 9 6
Sam Hauser 24 2/5 1/2 0/0 2 2 4 1 2 0 1 0 -2 5 6
Hugo González 10 2/4 1/3 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 -4 5 6
Jordan Walsh 14 2/2 0/0 0/1 0 3 3 0 2 0 0 0 -4 4 6
Payton Pritchard 28 1/6 1/3 0/0 0 3 3 4 3 2 0 0 -13 3 7
Ron Harper Jr. 11 1/7 1/7 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 -4 3 -1
Nikola Vucevic 23 1/7 0/4 0/0 1 7 8 1 2 0 0 0 -9 2 5
Luka Garza 5 0/1 0/0 0/2 2 0 2 1 1 0 0 0 -2 0 0
Dalano Banton 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -2 0 1
Total 29/83 12/43 14/18 9 39 48 18 20 4 13 8 84

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET124
OKC116
TOR107
SAS110
MEM112
GSW133
HOU128
SAC97
MIL118
CLE116
DEN103
BOS84

