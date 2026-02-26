Alperen Sengun et les Rockets en promenade face aux Kings

Deux jours après avoir dégommé le Jazz à domicile, les Rockets ont fait subir le même traitement aux Kings. Une victoire sans bavure (128-97) acquise grâce à l’activité d’un trio Reed Sheppard, très entreprenant à 3-points (28 points avec 7/16 de loin, nouveau record en carrière), Alperen Sengun, touche à tout (26 points, 13 rebonds et 11 passes) et Kevin Durant, dans l’efficacité (21 points).

En face, Maxime Raynaud a manqué de peu le double-double (11 points et 8 rebonds), mais c’est surtout Russell Westbrook qui a marqué les esprits avec un premier quart-temps de feu terminé avec 17 points ! Le meneur s’est montré intenable en enchaînant les tirs à mi-distance sur un pied, façon LaMelo Ball. Après 12 minutes, il en était à 8/14 aux tirs, quand le restant de son équipe affichait un triste 1/10.

Difficile donc dans ce contexte de rester au contact des locaux qui ont viré avec 11 points d’avance (33-22). L’écart s’est aggravé à l’entame du second quart-temps en raison de l’activité intérieure de Sengun et avec un Sheppard en pleine bourre derrière l’arc, n’hésitant pas à enclencher de très loin. Après un rebond offensif relayé par le Turc sur un premier tir manqué par son meneur, ce dernier a renvoyé sans hésiter pour porter l’écart à 20 points (49-29).

Sacramento n’allait pas afficher plus de résistance dans les minutes suivantes, même si Westbrook a signé une grosse faute sur Sengun pour l’empêcher de monter au cercle, provoquant un sourire chez son ancien coéquipier Kevin Durant. Quelques secondes plus tard, le jeu à deux entre Sengun et Sheppard a encore fonctionné avec un nouveau tir primé du meneur (69-45). Le Turc a ensuite ressorti un bon ballon vers Tari Eason toujours derrière l’arc, avant de finir lui-même avec un mouvement dos au panier.

Avec 27 points d’avance à la pause (77-50), les locaux avaient de quoi voir venir pour la suite des événements. L’écart allait d’ailleurs grimper jusqu’à 36 unités par la suite.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

– La saison noire se poursuit pour Keegan Murray. Le visage marqué de frustration, l’ailier des Kings a dû quitter ses coéquipiers prématurément vers la fin du premier quart-temps. Celui-ci, en voulant contester une montée au cercle de Clint Capela, est mal retombé sur sa cheville gauche. La même cheville qui l’avait tenu à l’écart des parquets pour six semaines en raison d’une entorse. Keegan Murray, qui a filé directement au vestiaire et n’est pas revenu en jeu, venait de revenir à la compétition en disputant les trois derniers matchs de sa formation. Dans sa quatrième saison en NBA, le 4e choix de la Draft 2022 n’a jamais aussi peu joué que cette année (23 matchs).

– DeMar DeRozan grimpe encore dans la hiérarchie. Auteur de 15 points sans trop en faire, l’arrière des Kings a dépassé Paul Pierce à la 20e place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire en carrière (il a également dépassé Jon Havlicek). Prochaines cibles pour le roi du « midrange » (26 406 points) : Tim Duncan (26 496) et Dominique Wilkins (26 668), sans oublier… Stephen Curry (26 447) juste devant lui s’il venait à rester à l’infirmerie.

– Killian Hayes grille une nouvelle cartouche. Signé pour un contrat de dix jours avec les Kings, le meneur voulait faire oublier son zéro pointé lors de sa première apparition face aux Grizzlies. Mission ratée. Malgré un bon passage dans le second quart-temps avec une passe lobée vers son compatriote Raynaud, puis un panier primé, le Français n’aura pas l’occasion de sanctionner à nouveau : 3 points (1/9 aux tirs) et 4 passes en 20 minutes. Sérieuse occasion manquée avec ce « garbage time ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.