À Orlando, Jevon Carter a vite trouvé sa place

Lorsqu’il est arrivé au Magic au début du mois, Jevon Carter se définissait comme un joueur capable de défendre et de rentrer des tirs de loin et c’est exactement ce qu’il apporte à Orlando.

Face aux Kings, Jevon Carter avait joué 23 minutes pour 14 points à 5/8 au tir et un +/- de +34, le meilleur de son équipe, dans la large victoire du Magic (131-94).

“Dès qu’il est entré en jeu, il a défendu sur tout le terrain, communiqué avec ses coéquipiers, les a placés au bon endroit et il a pris ses tirs avec confiance”, félicitait Jamahl Mosley après ce succès. »Il fait tout ce qu’il faut. Il veut gagner et il est tenace.”

Ce samedi, le Magic se rendait à Phoenix et Jevon Carter a joué dix minutes dans le deuxième quart-temps. Si le meneur a mis du temps avant de se mettre en route, il va connaître une bonne séquence, actif des deux côtés du terrain. En défense, le nouvel arrivant chipe un ballon des mains de Grayson Allen et il contre Jordan Goodwin tandis qu’en attaque, il met sept points de suite pour donner douze points d’avance au Magic. Cependant, Orlando n’arrive pas à conserver cette avance et voit la rencontre partir en prolongation.

Une première période supplémentaire qui ne donne rien et aboutit donc à une seconde prolongation. Durant ces cinq nouvelles minutes, Phoenix prend rapidement le contrôle de la partie et mène de trois points au moment d’entrer dans la dernière minute. Si Jonathan Isaac se manque aux lancers-francs avec un 0/2, Jevon Carter rattrape cette maladresse avec un tir primé pour aider le Magic à arracher une troisième prolongation. Malheureusement, Jalen Green en décidera autrement avec un »buzzer beater« pour permettre aux Suns de s’imposer 113 à 110.

Paolo Banchero le valide

En 33 minutes, Jevon Carter finit avec 15 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres “J’aime son énergie, il a faim”, souligne Paolo Banchero. »Il est dans la Ligue depuis un moment maintenant et il a joué dans plusieurs équipes. Il a réussi à profiter de cette opportunité en jouant des deux côtés du terrain. J’espérais que nous remportions la victoire pour lui parce qu’il a mis un gros tir.”

Paolo Banchero semble être ravi de l’arrivée de Jevon Carter. Après la victoire face aux Kings, l’ailier-fort du Magic avait déjà loué les qualités de l’ancien des Bulls.

“Simplement son énergie, sa voix et évidemment sa manière de jouer”, répond l’intérieur lorsqu’on lui demande ce qui l’impressionne le plus chez Jevon Carter. »Il est actif en défense et, en tant que meneur, il essaye toujours de faire le bon choix. Il s’intègre parfaitement dans ce que l’on essaie de faire.”

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.