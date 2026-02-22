Maladroit tout le match, Jalen Green a réglé la mire à la dernière seconde

Après les pertes de Devin Booker (hanche) et de Dillon Brooks (main), les Suns auraient pu laisser filer ce match face à Orlando. Menés de 8 points à la mi-temps, les joueurs de Jordan Ott ont toutefois rattrapé leur retard pour compter jusqu’à 11 points d’avance dans le quatrième quart-temps.

Pourtant, Orlando revient dans le dernier acte et parvient à arracher une prolongation. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, Phoenix perd également Jordan Goodwin, touché au mollet.

« Vous devez trouver n’importe quel moyen de gagner pour aller de l’avant », rappelle Jordan Ott. « Au classement, seules les victoires et les défaites comptent. Ce groupe a fait preuve d’une résilience incroyable. »

Dans la première prolongation, Grayson Allen s’emploie pour essayer de ramener la victoire aux Suns. À une minute du terme, l’ailier donne l’avantage à son équipe, mais Paolo Banchero lui répond et la rencontre se poursuit dans une seconde période supplémentaire et c’est ici que Jalen Green se réveille.

En difficulté tout au long de la rencontre, l’ancien de Houston inscrit sept points dans cette deuxième prolongation dont le tir le plus important de la soirée. À une seconde de la fin du match, Jevon Carter égalise, mais Jalen Green hérite de la balle de match et il s’élève à 3-points pour libérer Phoenix au buzzer.

La maladresse oubliée

« C’est une super sensation de voir le ballon rentrer », assure le héros de la soirée. « Les gars ont continué de m’encourager tout au long de la rencontre. C’était une soirée compliquée, mais nous avons continué de nous battre. Nous avons fait tout notre possible pour prendre l’avantage dans la deuxième prolongation. Tout le monde m’a dit de garder la tête haute et je voulais prendre ce dernier tir. »

Un dernier tir qui n’était pas destiné à Jalen Green. Jordan Ott a admis que le système qu’il avait dessiné lors du dernier temps mort devait donner lieu à un tir de Collin Gillespie. Cependant, la défense du Magic a contraint Phoenix à revoir ses plans et c’est l’ancien des Rockets qui s’est retrouvé avec le ballon de la gagne dans les mains.

« J’ai dit à Royce (O’Neale) après le temps-mort que si le système n’était pas possible, j’allais courir droit vers le ballon », explique Jalen Green sur la dernière action de la partie. « Royce m’a bien servi et j’ai pu rentrer ce tir. »

Jalen Green termine la partie avec 16 points à 6/26 au tir. Une maladresse qui ne surprend pas son entraîneur, qui tient à rappeler que l’arrière n’est pas encore en rythme à cause de ses nombreux passages à l’infirmerie.

« C’est normal lorsque vous manquez autant de matchs. Vous ne pouvez pas vous entraîner. Vous ne pouvez pas vous mettre en rythme pour jouer efficacement en NBA. Quand vous jouez sans rythme, c’est ce qui est attendu. Ce qui est le plus dur, c’est de traverser tout ça et de rentrer un tir comme celui-là. C’est un scoreur incroyable. Les joueurs de son calibre sont capables d’aller de l’avant surtout lorsque le match est en jeu » conclut-il.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 8 16:38 42.7 37.0 84.6 0.3 2.0 2.3 2.3 0.6 0.8 1.6 0.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.