Mike Brown serein sur le partage des tirs entre ses stars

On peut difficilement faire meilleure répartition de tirs. Cette nuit face aux Rockets, alors que Kevin Durant a pris le tiers des tentatives de sa formation, les titulaires des Knicks se sont très bien répartis le travail : 5/11 pour Mikal Bridges (11 points), 6/12 pour Jalen Brunson (20), 10/15 pour Karl-Anthony Towns (25) et enfin 8/16 pour OG Anunoby (20).

De quoi ravir Mike Brown après la défaite concédée face aux Pistons, avec une répartition plus commune aux Knicks : 20 tirs pour Brunson, 14 pour « KAT » et 13 pour Anunoby. Ce qui correspond au volume moyen de ces joueurs sur la saison.

« Si vous nous observez attentivement depuis le début de la présaison jusqu’à maintenant, notre attaque est différente. Et elle est différente parce qu’elle évolue pour essayer de s’adapter non seulement à Jalen, non seulement à KAT, mais à tous nos gars. En sachant que ces deux-là sont notre premier et notre deuxième scoreur, ceux qui prennent le plus de tirs ; essayer de les intégrer dans cet ordre, puis tous les autres, c’est ce qui est le plus important », lâche Brown en amont du match gagné face aux Rockets.

Le volume de tir de Towns est particulièrement scruté cette saison. Pour la première fois depuis sa saison rookie, l’intérieur manque de peu la barre symbolique des 20 points de moyenne (19.9 contre 24.4 l’an dernier). Avec un quota qui n’a jamais été aussi bas : 14 tirs, contre 17 un an plus tôt, avec des pourcentages d’adresse en baisse.

Towns dans son rôle

« Il en est probablement là où il devrait être, non ? Peut-être qu’il devrait être le meilleur marqueur ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c’est qu’il est le deuxième. C’est son rôle. Il prend le deuxième plus grand nombre de tirs, n’est-ce pas ? Derrière Jalen. […] Si la moyenne montre qu’on prend le deuxième plus grand nombre de tirs, alors on est le ‘numéro 2’. Je regarde KAT, et c’est sa saison pour l’instant », résume Brown.

Ce dernier n’ira pas s’inquiéter si un soir, Jalen Brunson termine avec 26 tirs, Anunoby 15 et « KAT » seulement en prendre 9. « Tant qu’au bout du compte, la moyenne correspond à ce qu’elle doit être ou devrait être, je pense que c’est là l’essentiel d’une saison », estime Brown, assurant ne pas en avoir terminé avec ses réglages offensifs.

« On doit continuer à tâtonner et à évoluer en tant que groupe, et j’espère que vous pouvez le faire autour des joueurs clés en sachant que : ‘OK, si ça ne marche pas, je dois aller changer ça’ », poursuit le coach qui dresse un parallèle avec l’arrivée de Kevin Durant aux Warriors, où il a été assistant, qui a imposé une redistribution des tickets shoots entre Stephen Curry, Klay Thompson et les autres.

Brown estime enfin que Towns a la tâche la plus difficile en attaque car il doit maîtriser à la fois le poste d’ailier fort et celui de pivot. « Il s’en sort à merveille. Et oui, nous avons beaucoup simplifié [l’attaque]. Nous l’avons énormément simplifiée pour essayer de l’intégrer, lui et tous les autres, en même temps », termine le technicien.