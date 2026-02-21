Même sans Stephen Curry, Steve Kerr n’imagine pas Draymond Green remplaçant

À Golden State, la vie sans Stephen Curry se poursuivra au moins jusqu’à la fin du mois de février et, alors que l’équipe tente de limiter la casse sans son double MVP, Steve Kerr va devoir trouver un moyen de tirer le meilleur de Draymond Green.

Ce n’est pas nouveau, mais quand le « Chef » n’est pas là, « Dray » a beaucoup moins d’influence dans le jeu. Celui-ci vient d’ailleurs de signer l’un de ses pires matches de la saison contre les Celtics : 0 point, 2 rebonds et 3 passes en 19 minutes, à 0/7 au shoot (dont 0/5 à 3-points).

« Je dois mieux faire pour aider Draymond » a reconnu le coach des Warriors. « Le jeu est tellement différent sans Steph… Ces deux gars-là ont construit une telle complicité depuis maintenant 14 ans. C’est évident qu’au cours de mes 12 ans [à la tête de l’équipe], leur jeu à deux a été la base de notre attaque. Quand Steph n’est pas là, ça change vraiment tout dans la manière dont les défenses nous défendent et ça impacte sans doute Draymond plus que n’importe qui d’autre. »

Il ne sortira pas du banc

C’est ainsi toute l’attaque de Golden State qui doit être repensée sans Stephen Curry, partenaire privilégié de Draymond Green depuis tant d’années.

« Quand il joue le pick-and-roll avec Steph, c’est notre meilleure action » a ensuite détaillé Steve Kerr. « Parfois, les adversaires montent sur Steph, puis Draymond reçoit la balle et se retrouve en situation de déséquilibre. C’est un excellent passeur, il arrive à initier nos actions de coupes. Mais sans Steph, on a beaucoup plus de mal à se créer un avantage à partir du pick-and-roll et c’est là que le spacing entre en jeu. C’est là que l’on doit mieux faire en tant que staff et c’était tout l’objet de l’entraînement du jour : comprendre comment jouer sans Steph. Et l’importance du spacing, encore et toujours. »

Peut-être que l’intégration de Kristaps Porzingis aidera aussi Draymond Green à mieux s’en sortir dans le jeu, même si certains se sont déjà mis à imaginer une association entre Al Horford et le Letton dans le cinq, comme ils se connaissent de Boston. Tout en repositionnant donc « Dray » en sortie de banc.

« Non, je n’y ai pas vraiment pensé » a toutefois écarté Steve Kerr. « On sait que l’on veut privilégier certaines combinaisons de joueurs et en éviter d’autres, donc on prend tout ça en considération, mais je veux garder le même cinq de départ pour essayer de créer une forme de continuité. Et comme les minutes de Kristaps sont limitées, on va continuer à démarrer de la même façon et essayer de tenir bon en l’absence de Steph. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 47 26:32 40.9 32.0 70.7 0.7 4.9 5.7 5.1 3.0 0.8 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.