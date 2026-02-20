À Charlotte, le poignet de Kevin Durant n’a pas tremblé

Après un All-Star Break marqué par la découverte de ses potentiels comptes cachés sur X/Twitter servant à critiquer ses coéquipiers, Kevin Durant était de retour avec les Rockets. Loin d’être perturbé par cette affaire, l’ailier de Houston est actif des deux côtés du terrain en début de match. S’il est auteur de dix points dans le premier quart-temps, KD réussit également trois contres.

« Nous avons essayé des nouvelles choses en défense », explique Kevin Durant. « Tari, Jabari et moi protégions le cercle surtout quand nos grands montaient pour défendre sur le ‘pick-and-roll’. Au-delà des contres et des interceptions, j’ai trouvé que nous avons eu une bonne activité défensive. »

Au fil des minutes, Kevin Durant enchaîne les paniers, mais Charlotte s’accroche. Les hommes de Charles Lee comptent neuf points de retard au moment où Kevin Durant revient sur le terrain à cinq minutes du terme.

À 25 secondes de la fin du match, l’écart s’est réduit à trois points et la balle atterrit dans les mains de Kevin Durant. Le MVP 2014 prend un tir à mi-distance compliqué face à Sion James et Brandon Miller, mais il trouve tout de même sa cible.

« J’ai l’impression qu’à chaque fois que je prends un tir dans mes spots, c’est un bon tir. J’essaie juste de ne pas perdre le ballon », souligne l’ailier qui finit la partie avec seulement un ballon perdu. « Justement, parfois j’y pense trop et je perds le ballon. J’ai été agressif, j’ai regardé le score en me disant : ‘Et si j’essayais plutôt de marquer un panier plutôt que de réaliser une passe décisive’. C’est pour ça que j’ai gardé le ballon dans les mains. »

Kevin Durant aime finir sur des lancers francs

Toutefois, ce panier ne suffit pas à sceller le sort du match puisque Kon Knueppel est oublié par la défense de Houston et peut répondre au double champion NBA avec une flèche longue distance, ramenant les Hornets à -2.

Charlotte n’a d’autre choix que d’envoyer Kevin Durant tirer deux lancers-francs, mais l’ancien des Suns ne tremble pas et permet à Houston de s’imposer 105-101.

« J’aime ça parce qu’il n’y a pas de défense. Je n’ai pas à sauter et je ne stresse pas », répond Kevin Durant lorsqu’on lui demande s’il apprécie finir les matchs sur des lancers-francs. « Ce sont des tirs que je dois mettre. Ça m’énerve que je ne tourne pas à 95 ou 96 % sur la ligne. Nous avions deux points d’avance et je voulais faire en sorte qu’il ne puisse plus rien nous arriver. Donc j’avais plutôt intérêt de mettre ces deux lancers. »

Houston profite également du revers des Nuggets dans les derniers instants face aux Clippers pour reprendre la troisième place de l’Ouest. Kevin Durant finit la soirée avec 35 points à 14/20 au tir et 2/4 de loin. Il réalise ainsi son 429e match en carrière à plus de trente points. C’est le sixième plus haut total de l’histoire de la NBA, à égalité avec Kareem Abdul-Jabbar.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 50 36:42 50.6 40.3 88.0 0.5 4.8 5.3 4.4 2.0 0.8 3.2 0.9 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.