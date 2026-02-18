Donovan Mitchell n’oubliera jamais le « coup de pouce » de Chris Paul

« J’y vais ? J’y vais pas ? » La question a longtemps taraudé Donovan Mitchell en 2017, après deux années passées à Louisville. L’arrière se demande alors s’il est temps de faire le grand saut vers la NBA, en se présentant à la Draft.

« Je ne serais pas en NBA sans Chris Paul et Paul George. Après un entraînement, alors que je devais décider de rester à la Draft ou de retourner à la fac, ils m’ont tous les deux dit : ‘Hé, ta place est dans la ligue. Tu n’as pas besoin de retourner à la fac’. J’avais 19 ans, j’essayais de savoir quoi faire. Retourner à la fac ? Comment prendre la bonne décision ? », se souvient aujourd’hui l’arrière des Cavs.

Ne pas y aller cette année-là n’aurait bien sûr fait que repousser l’échéance. Mais le natif de New York, influencé par les deux joueurs déjà bien établis dans la ligue et avec lesquels il était habitué à s’entraîner, a bien décidé de se présenter à la Draft cette année-là. Malgré de sérieux doutes.

« Et à l’époque, il n’y avait pas le système NIL qui permet de revenir en arrière. C’était plutôt : ‘Si tu y vas, tu y vas, et c’est tout.’ Du coup, je paniquais complètement. On ne pouvait pas juste ‘tâter le terrain’. C’est comme ça qu’on prenait une décision », re-situe Donovan Mitchell.

« CP3 » et « PG » avaient vu juste

Ce dernier ajoute : « Alors, qu’ils me donnent ce genre de conseils et cette motivation pour franchir le pas alors que j’étais terrifié – pour être honnête, parce que je ne me voyais pas réussir, mais eux, ils l’ont vu. Et je suis reconnaissant envers [Paul] pour ça, parce qu’il n’avait absolument rien à y gagner. »

« CP3 » et « PG » avaient vu juste, car après avoir été drafté à la 13e position (par les Nuggets), Donovan Mitchell échouera de peu à rafler le trophée de Rookie de l’année, à Ben Simmons, après une première saison à plus de 20 points de moyenne avec le Jazz. Une belle surprise pour un joueur dont on mettait d’abord en avant le profil défensif.

Alors près de dix ans après ce conseil prodigué par son mentor, Donovan Mitchell a du mal à digérer la triste fin de Chris Paul, qui a annoncé sa retraite sans avoir eu une dernière chance de disputer le titre.

« Voir sa carrière se terminer de cette façon, c’est de la merde. Je ne lis pas tout ce qui se dit, je ne connais pas tous les détails en coulisses. Ce n’est pas mon boulot. Mais je sais que quand on a un gars comme lui, il y a un niveau de [respect] qu’on lui doit, et on ne lui a pas donné cette opportunité, ce que je trouve injuste ».

Donovan Mitchell décrit alors « une personne incroyable. Un meneur de jeu exceptionnel. Un joueur hors pair. Il a tellement apporté à ce sport. En tant que président du [syndicat des joueurs], il a fait énormément pour nous. Je tenais à rendre hommage à CP parce qu’il a fait beaucoup pour moi, mais aussi pour le basket en général. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 51 33:42 48.7 37.6 85.3 0.8 3.7 4.5 5.9 2.5 1.5 3.1 0.3 29.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.