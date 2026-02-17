Jaylen Brown « extrêmement fier » de la saison des Celtics

Depuis le début de la saison, Jaylen Brown veut faire taire toutes les critiques visant les Celtics. Une mission que le multiple All-Star mène avec brio. À l’approche du All-Star Break, Boston affiche le deuxième meilleur bilan de l’Est, avec 35 victoires pour 19 défaites. Et si l’ailier n’a cessé de défendre les siens depuis le début de cet exercice 2025/26, il ne cache pas que cette réussite le surprend, malgré tout, un peu.

« Je savais que nous allions être bons, mais même moi, je me dis : ‘Wow, nous sommes deuxièmes et nous avons l’un des cinq meilleurs bilans de la Ligue’ », avoue Jaylen Brown. « Nous étions censés tanker et nous sommes dans le Top 5. J’en suis extrêmement fier. Tout le monde parlait d’une saison de transition. Comment passez-vous d’une saison de transition à un Top 5 ? C’est un bond énorme, ce n’est pas rien. Maintenant, ils veulent faire comme si de rien n’était, mais je ne vais pas les laisser faire : c’est important. »

Cette première moitié de saison réussie des Celtics doit évidemment beaucoup à Jaylen Brown, qui tourne à 29.3 points de moyenne (un record en carrière) avec une pointe à 50 unités face aux Clippers.

À plusieurs reprises, l’ailier de Boston a tenu à répondre aux critiques et aux doutes, comme en décembre lors d’un live sur Twitch, après une série de cinq victoires en six matchs. Désormais, le coéquipier de Jayson Tatum a changé d’approche et il assure qu’il ne prête plus attention à ce qui se dit dans la presse.

Les jeunes pousses fleurissent

« Je pense que si je me sens aussi apaisé, c’est parce que j’ai arrêté de me soucier de tout ce qui se disait », assure Jaylen Brown. « C’est pour ça que je suis plus serein que jamais. Je ne prête plus attention à ce que pensent les médias, ni au fait que quelqu’un puisse se sentir offensé par mes propos. Si je l’ai dit, c’était pour mettre en lumière quelque chose qu’il fallait souligner. »

Toutefois, le MVP des Finals 2024 ne veut pas s’attribuer tout le succès de son équipe. « En tant que leader, je suis fier de voir nos jeunes prendre leurs marques et grandir », se réjouit Jaylen Brown. « Jordan [Walsh] joue bien, et Hugo [Gonzalez] aussi sur ses séquences. Ils nous ont aidés à gagner des matchs. J’en suis fier. »

Jordan Walsh fait en effet partie des révélations des premiers mois de la saison des Celtics. Titulaire lors de 20 des 48 matchs de Boston, il a apporté défensivement, mais a aussi franchi un cap en attaque. Alors qu’il plafonnait à 36% de réussite en prenant moins de deux tirs par soir la saison passée, l’ailier tente désormais plus de cinq tirs par match et convertit 51% de ses tentatives, dont 37% derrière la ligne à 3-points.

De son côté, Hugo Gonzalez a trouvé sa place dans la rotation de Joe Mazzulla. Le rookie, qui a soufflé sa vingtième bougie le 5 février, affiche le quatrième meilleur « Net Rating » de la NBA (+17). Sans oublier Neemias Queta, qui a tenu le fort dans la raquette de Boston, avant que Nikola Vucevic ne soit récupéré.