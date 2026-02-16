Jaylen Brown intéressé par une carrière dans… les sports de combat

En marge du All-Star Game, Jaylen Brown a évoqué son après-carrière. Il n’est encore âgé que de 29 ans, et possède encore quelques supplémentaires devant lui, mais le joueur des Celtics semble déjà avoir une petite idée de ce qu’il fera, une fois à la retraite.

Adepte du muay-thaï, « JB » envisage donc de tenter sa chance dans les sports de combat : « Pour être honnête, je l’ai déjà considéré et j’en ai même discuté avec certaines personnes » a-t-il révélé. « Peut-être qu’après ma carrière, j’aimerais participer à quelque chose comme l’UFC, ou à la boxe même. J’ai parlé de certaines choses avec Dana White, mais on verra comment ça évolue. On verra. »

Comme Dana White est fan des Celtics, il est déjà en contact avec Jaylen Brown. Celui-ci a même l’occasion d’échanger avec son entraîneur, Joe Mazzulla, que l’on sait également fan de l’UFC et qui militait carrément pour le retour des bagarres en NBA, il y a quelques mois.

Sans doute que le MVP des Finals 2024 en a aussi discuté avec Kristaps Porzingis, qui s’imagine tout comme lui un avenir dans le MMA. Histoire d’imiter Royce White, qui s’était tourné vers l’octogone après avoir commencé par faire carrière sur les parquets.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 49 34:12 48.3 34.8 77.5 1.2 5.7 6.9 4.7 2.8 1.0 3.6 0.4 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.