Pour Kristaps Porzingis, un avenir dans… le MMA

Au rayon des reconversions (plus ou moins) improbables, celle de Kristaps Porzingis pourrait valoir le détour dans quelques années. Alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, il dit déjà penser à son après-carrière de basketteur et, comme Royce White avant lui, c'est l'octogone qui risque bien de devenir son nouveau terrain de prédilection…

« Cet été, j'ai essayé le MMA, mais j'ai promis à l'un des clubs que je représente de ne pas m'y lancer durant ma carrière de basketteur. Je me réserve pour une carrière dans le MMA après ma carrière dans le basket » a prévenu, sourire aux lèvres, le nouveau joueur des Hawks.

Et, à en croire Kristaps Porzingis, son intérêt pour le MMA ne date pas d'hier, d'autant qu'il semble carrément investir son argent dedans.

« Le MMA est un sport qui me tient particulièrement à coeur, c'est mon préféré à regarder » a-t-il détaillé à ce propos, en marge de la préparation de la Lettonie pour le prochain EuroBasket. « C'est quelque chose qui me motive beaucoup, donc j'ai décidé de rejoindre un nouveau projet lié au MMA. Tout est encore en cours et dès que l'on approchera du résultat final, je vais pouvoir en dire davantage. »

Les mauvaises langues diront que la fragilité physique de Kristaps Porzingis pourrait lui faire encore plus défaut dans le MMA qu'en NBA, mais d'ici-là, l'intéressé aura le temps de mûrir sa réflexion, entre ses matchs avec les Hawks et la Lettonie. Lui qui va d'abord tenter de remporter sa première médaille avec son pays, cet été, devant son public à Riga.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.