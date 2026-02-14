Anfernee Simons replonge dans la galère du « tanking »

Anfernee Simons n’a plus joué les playoffs depuis cinq ans, et il pensait bien les retrouver avec les Celtics, solidement installés sur le podium de la conférence Est. Sauf que les dirigeants de Boston s’en sont déjà séparés, l’envoyant à Chicago pour récupérer Nikola Vucevic.

Pour le meneur/arrière, c’est assez compliqué de passer des Celtics à des Bulls qui viennent de dynamiter leur effectif. « Ce n’est pas une situation normale », déplore l’ancien des Blazers. « Sept nouveaux joueurs, dont six jouent beaucoup, et on doit apprendre sur le tas comme ça. Ça va demander énormément de communication. De l’expérience. Il va falloir traverser ça ensemble, avec les erreurs et tout. »

Alors qu’ils avaient agréablement surpris en début de saison avec leur jeu alerte, les Bulls semblent avoir fait une croix sur la saison, piégés par cet effectif rempli de joueurs en fin de contrat. Finalement, la plupart ont fait leurs valises, et depuis la « trade deadline », l’équipe n’a pas gagné, au point de sortir de la zone de « play-in ».

« Ça va demander de la patience. Je pense qu’on est tous des compétiteurs. Évidemment, on veut gagner. C’est l’objectif final » rappelle-t-il. « Mais en ce moment, c’est le moment d’apprendre à se connaître, d’apprendre de nos erreurs et d’essayer de construire quelque chose à partir de là. »

Les joueurs ont besoin de se montrer…

Du côté des dirigeants, a-t-on vraiment envie que les nouveaux joueurs se défoncent pour aller chercher le « play-in » ? Ce n’est pas certain, et sans doute que la direction a les yeux tournés vers la Draft, avec l’espoir de récupérer un Darryn Peterson, un AJ Dybantsa ou un Cameron Boozer, dont le papa a joué aux Bulls.

« Mes deux ou trois dernières années à Portland, le (tanking) était le mot d’ordre », conclut Anfernee Simons. « Donc j’y suis un peu habitué. Tout le monde va le supposer, et certaines choses seront hors de votre contrôle. Mais on garde le même état d’esprit, on reste professionnels, et je pense qu’on va se mettre dans une meilleure position, collectivement et individuellement. Beaucoup d’entre nous sont en fin de contrat. Beaucoup d’équipes regardent comment vous gérez cette situation. Tant qu’on la gère bien, avec professionnalisme, qu’on va sur le terrain pour se battre chaque soir, jouer pour gagner, faire les choses correctement, je pense que le reste se mettra en place tout seul. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.7 0.6 1.1 0.1 14.2 2025-26 CHI 4 31:30 46.4 31.6 100.0 1.3 2.3 3.5 4.3 2.0 0.0 2.5 0.5 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.