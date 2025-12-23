Et maintenant, AJ Dybantsa signe un gros triple-double

Les matches passent et rien ne change : BYU gagne encore et AJ Dybantsa brille toujours. L’ailier et son université ont en effet remporté un 12e match sur 13 face à la faible équipe d’Eastern Washington (109-81), en faisant la différence en seconde période.

La star de BYU a réalisé un énorme match avec 33 points à 11/13 au shoot, 10 rebonds et 10 passes décisives. C’est le premier triple-double pour cette université depuis presque une décennie puisque le dernier Cougar à avoir réalisé pareil exploit était Kyle Collinsworth, en mars 2016.

AJ Dybantsa a donné le ton dès le début avec une interception puis un dunk dans la foulée. Il réussira plusieurs belles actions dans cette rencontre, tout en servant ses coéquipiers. « Je ne peux pas faire de passes si mes coéquipiers ne mettent pas de shoots », déclare-t-il pour expliquer son triple-double. Richie Saunders a été particulièrement trouvé, avec 22 points dont 4 paniers primés.

L’ailier tourne à 23.1 points et 7.2 rebonds de moyenne, avec un excellent 59% de réussite au shoot, et s’impose comme un des favoris – avec Cameron Boozer notamment – pour devenir le premier choix de la Draft 2026.