Encore un gros match pour Cameron Boozer (Duke)

Publié le 28/11/2025 à 9:19

NCAA – Le fils de Carlos Boozer a de nouveau inscrit 35 points, cette fois contre Arkansas, au United Center de Chicago.

Cameron BoozerDès son quatrième match avec Duke en NCAA, il y a maintenant deux semaines, Cameron Boozer avait frappé fort avec 35 points face à Indiana State. Le fils de Carlos Boozer a récidivé ce jeudi contre Arkansas, dans un écrin particulier : le United Center de Chicago, où son père a évolué quatre saisons, entre 2010 et 2014.

« J’ai beaucoup de souvenirs ici », confirme l’intérieur, né en juillet 2007. « En arrivant dans la salle, c’est énorme, il y a de bonnes vibrations ici. Une aura particulière. »

Il se sentait si bien dans la salle des Bulls qu’il a compilé 35 points (13/18 au shoot) et 9 rebonds face aux Razorbacks de John Calipari. « Boozer a été monstrueux. On a essayé plusieurs choses, de lui mettre des joueurs devant lui, de lui rendre la vie difficile », indique le coach.

Malique Ewin, Nick Pringle et Trevon Brazile ont chacun tenté de ralentir Cameron Boozer. Mais ce dernier a imposé sa puissance. John Calipari et ses joueurs ont alors été impuissants.

« Dès qu’il a compris qu’il pouvait enfoncer le défenseur avec son épaule et son physique, il l’a constamment fait », raconte le coach d’Arkansas. « On peut soit faire 12 choses différentes, soit faire ce qu’on sait bien faire. Et le faire, encore et encore et encore. Faire ça si jeune, c’est plutôt génial. »

Depuis le début de saison, et alors que Duke affiche un parfait bilan de 8-0, Cameron Boozer tourne à 22.9 points, 9.8 rebonds et 4 passes de moyenne. Il est attendu, pour l’instant, dans le Top 3 de la Draft 2026.

Par Jonathan Demay
