Anfernee Simons découvre l’exigence du style Celtics

Alors qu’ils menaient de 27 points, les Celtics ont complètement craqué pour finalement s’incliner 107–105 face aux Raptors. C'était vendredi soir, et ce match de présaison était marqué par les débuts d’Anfernee Simons sous ses nouvelles couleurs.

Arrivé cet été dans le cadre du transfert de Jrue Holiday, Simons découvrait les systèmes de Joe Mazzulla et ses orientations défensives. Encore en phase d’adaptation, le nouveau meneur a vécu une soirée en deux temps.

Auteur de trois fautes dans les cinq premières minutes, il a semblé crispé avant de se libérer et de finir avec 18 points à 6 sur 13 aux tirs et 3 passes décisives. Un premier match mitigé, mais encourageant.

« J’étais un peu nerveux au début, mais je pense qu’en deuxième mi-temps je me suis calmé et j’ai commencé à jouer mon vrai jeu, » a expliqué Simons. « J’étais surtout nerveux à l’idée de revenir sur le terrain avec une nouvelle équipe. (Mazzulla) ne m’a rien dit à propos des fautes, mais je savais que je devais me calmer à ce niveau-là. »

Pour le reste, il s'agit vraiment de se fondre dans le moule d'un système en place depuis plusieurs saisons, et qui a porté la franchise au sommet en 2024. Et il a vite compris que lorsqu'on ne défend pas, Mazzulla est capable de changer les cinq joueurs !

« Il voulait qu’on joue selon nos standards. Si ce n’est pas le cas, il fait sortir les gars. Quand il a tout changé d’un coup, c’était parce qu’on ne défendait pas bien, on ne prenait pas les rebonds. C’est juste Joe qui veut qu’on respecte le niveau d’exigence. »

Trouver ses repères

Prolongé cet été, Mazzulla compte sur lui pour prendre une partie des responsabilités offensives de Jayson Tatum, et il ne retient que le positif de cette première sortie. « Il apprend vite… Il a eu un début compliqué avec les fautes, mais il a su se remettre dans le match. C’est exactement ce que je veux voir d’un joueur qui s’adapte à notre rythme. »

Pour sa part, l'ancien scoreur des Blazers est impatient d'enchaîner de nouvelles sorties pour s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, et exploiter ses qualités naturelles d'attaquant. « En général, j’utilise la première mi-temps pour lire la défense, c’est comme ça qu’on m’a appris à jouer. Mais ici, le rôle est différent, ça va varier selon les matchs. Ce soir, je voulais surtout me mettre dans le rythme, gérer mes fautes et mes nerfs. Après la mi-temps, je me suis senti plus à l’aise, et quelques tirs ont commencé à rentrer. »