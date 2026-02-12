Nikola Vucevic retrouve les Bulls… pour mieux trouver sa place à Boston

Après deux prestations plutôt timides pour commencer sa carrière à Boston, Nikola Vucevic avait deux bonnes raisons de réussir une bonne sortie mercredi soir. La première est évidente : il croisait son ancienne équipe, Chicago. On n’ose presque pas dire qu’il affrontait ses anciens coéquipiers, tant l’effectif des Bulls a changé.

La seconde est davantage dans l’ombre. La veille de la rencontre, les Celtics ont pu s’entraîner et ces moments ont permis au pivot de se sentir plus à l’aise dans le jeu offensif de Boston.

« C’est toujours bon de s’entraîner. Il accorde de l’importance aux détails et veut bien faire les choses », analyse Joe Mazzulla. « Il s’est bien préparé et a semblé bien mieux dans cette partie. On a pu s’entraîner et rien ne remplace le fait d’être sur un parquet, de pouvoir faire les choses en direct. »

Car jusque-là, Nikola Vucevic avait surtout observé les systèmes et appris les consignes de son entraîneur via des images sur un écran. « Ça aide énormément d’avoir du temps pour faire les choses », confirme l’ancien du Magic. « Faire des répétitions, être dans le détail, ça aide toujours. »

Avec 19 points, 11 rebonds et 3 passes en seulement 26 minutes, Nikola Vucecic s’est parfaitement inséré dans le jeu collectif des Celtics, qui a produit de belles séquences dans cette partie remportée assez facilement.

« Ce match est un bon pas en avant vers notre objectif. Je me suis senti bien plus à l’aise sur le terrain. Les gars l’ont été aussi avec moi et on a réussi à créer une bonne alchimie », constate-t-il, en utilisant le même mot que Jaylen Brown récemment puisque l’alchimie sera une des clés de la seconde partie de saison de Boston.

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 2 25:30 42.9 14.3 75.0 3.5 5.5 9.0 2.0 2.5 1.0 2.0 0.5 11.0 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.