Les Celtics et Nikola Vucevic apprennent à se trouver

NBA – Avec l’ancien pivot des Bulls et aussi Payton Pritchard qui sortent du banc, Boston a changé de visage, donc d’équilibre. Pour l’instant, ce n’est pas encore optimal.

La défaite des Celtics contre les Knicks a vu les premiers souffrir offensivement, puisque Jaylen Brown ne pouvait pas, à lui seul, renverser New York. Boston a ainsi échoué à seulement 89 points inscrits. Il faut dire que le visage des Celtes est bouleversé depuis quelques jours et le transfert d’Anfernee Simons.

Joe Mazzulla a ainsi décidé de renforcer son banc avec Payton Pritchard et avec sa recrue, Nikola Vucevic. L’équilibre de l’équipe est donc changé et il faut le stabiliser.

« On doit trouver une alchimie, un rythme », concède Jaylen Brown. « On veut que Vucevic soit un peu plus agressif, qu’il se sente à l’aise pour prendre des tirs et savoir où il peut être servi. Il est encore en apprentissage et on a besoin qu’il soit tranchant. On va faire des ajustements, se parler, regarder les vidéos et s’améliorer. »

L’ancien pivot des Bulls a terminé la rencontre face à New York avec 11 points à 5/13 au shoot, en 24 minutes. S’il est très collectif, peut s’adapter partout et ne force jamais ou presque, il a en effet parfois tendance à oublier de s’imposer, alors que ce sera essentiel à Boston. Neemias Queta et Luka Garza, actuellement titulaires alors qu’ils ne jouaient pas ensemble depuis le début de saison, n’ont pas de telles qualités offensives.

Des tests et du temps pour trouver la bonne formation

« On fait comme depuis le début de saison. On a fait des tests toute l’année. On est à notre 15e ou 17e cinq de départ, donc rien ne change », analyse Joe Mazzulla, alors qu’il a aligné son 14e cinq majeur de la saison dimanche soir. « Chacun dans l’effectif a une opportunité d’avoir de l’impact. On peut faire plusieurs choses donc avant ou après la période des transferts, rien ne change dans notre approche. »

Même si le match contre Miami s’était terminé avec une victoire, le premier quart-temps avait été totalement raté (15 points). Et face aux Knicks, avec 24 unités à 34% de réussite au shoot, ce ne fut que guère mieux. Depuis l’arrivée de Nikola Vucevic, et même si l’échantillon est très, très court, les démarrages sont difficiles.

« On joue d’une manière un peu différente. Il y a des nouveaux joueurs dans des situations nouvelles donc je ne dirais pas qu’on est aussi performant qu’il y a quelques semaines, quand on a eu l’intersaison et le début de compétition pour trouver des solutions », affirme Derrick White. « Mais c’est excitant de savoir qu’on peut continuer d’apprendre, de grandir. Cela va se faire au jour le jour, les gars vont bien s’adapter. Les joueurs savent jouer au basket donc ça va se faire rapidement. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 47 34:19 48.5 35.7 76.9 1.2 5.8 7.0 4.7 3.7 1.0 0.4 2.8 29.5
Derrick White 50 34:20 38.8 32.4 89.9 1.0 3.4 4.5 5.5 1.9 1.2 1.4 1.7 17.4
Payton Pritchard 51 32:42 46.2 35.9 86.1 0.9 3.3 4.2 5.3 1.1 0.7 0.1 1.5 17.3
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Nikola Vučević 1 28:00 50.0 0.0 75.0 6.0 6.0 12.0 4.0 2.0 2.0 0.0 1.0 11.0
Neemias Queta 49 25:21 63.7 0.0 67.0 3.0 5.4 8.4 1.5 1.1 0.9 1.3 2.9 9.9
Sam Hauser 50 24:06 40.8 38.8 91.7 0.7 3.1 3.8 1.4 0.5 0.6 0.3 1.5 9.0
Luka Garza 43 16:54 59.2 45.7 78.7 2.5 1.8 4.3 1.1 0.6 0.4 0.5 2.4 8.0
Josh Minott 33 15:56 50.7 44.2 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.7 0.4 1.5 5.8
Jordan Walsh 46 18:21 51.4 37.8 77.3 1.4 2.9 4.3 0.8 0.5 0.8 0.5 2.2 5.5
Hugo González 47 15:23 47.1 34.2 47.6 0.9 2.5 3.4 0.6 0.6 0.6 0.3 1.8 3.9
Baylor Scheierman 47 13:54 44.7 40.2 83.3 0.4 2.1 2.5 0.9 0.4 0.6 0.1 1.4 3.6
Ron Harper Jr. 8 8:30 37.5 31.6 0 0.9 1.0 1.9 0.9 0.1 0.1 0.4 0.9 3.0
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Xavier Tillman 14 7:56 45.2 20.0 0 0.7 1.1 1.8 0.4 0.4 0.4 0.1 0.6 2.2
Amari Williams 13 8:14 46.7 0 66.7 0.5 1.6 2.1 0.5 0.5 0.2 0.7 1.1 1.7
Max Shulga 1 2:00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Par Jonathan Demay
