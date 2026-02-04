Anfernee Simons transféré, Payton Pritchard sort du banc des Celtics

Pour s’offrir la « meilleure chance de gagner » à Dallas, Joe Mazzulla a procédé à un ajustement dans son cinq majeur. Baylor Scheierman a été introduit parmi les titulaires, et surtout, pour la première fois de la saison, Payton Pritchard est sorti du banc des Celtics.

« Payton est un compétiteur, il veut gagner. Ça nous donne la meilleure chance de l’emporter », justifie le coach, dont la décision est directement motivée par une information parvenue quelques heures plus tôt : Boston a mis la main sur Nikola Vucevic, en échange d’Anfernee Simons, qui n’était autre que le scoreur attitré des Celtics en sortie de banc, avec 14 points de moyenne.

Le coach a donc décalé son meneur/arrière pour maintenir un minimum de « scoring » venant de ses remplaçants. Un choix largement payant face aux Mavs, car Payton Pritchard a apporté 26 points (12/20 aux tirs dont 2/8 de loin), 7 passes et 4 rebonds. En 35 minutes, un temps de jeu supérieur à sa moyenne sur la saison (32 minutes).

« C’est très simple. On sait tous les deux que c’est ce qui bénéficie le plus à l’équipe. Ça ajoute un manieur de ballon supplémentaire en sortie de banc. Et au bout du compte, la question est : joues-tu des minutes de titulaire ? Est-ce que tu finis les matchs ? Je m’en moque de débuter. Si vous voulez que je commence, je le ferai. Si vous voulez que je sorte du banc, peu importe », se détache le joueur de 28 ans.

« On fait beaucoup de bruit autour des cinq premières minutes du match »

Très bon connaisseur du rôle de 6e homme, un trophée qu’il a gagné la saison passée, le meneur/arrière est conscient que la nouvelle configuration au sein de l’effectif impose une telle transition.

« On a besoin de quelqu’un qui sort du banc pour porter le ballon. Et c’est une bonne chose : vous savez, DY (Derrick White) sort, j’entre. Il y a toujours quelqu’un capable de remonter la balle, de nous mettre dans le rythme, des choses comme ça. C’est ce qui est le plus logique pour notre équipe », affiche-t-il.

Ce retour sur le banc pourrait d’ailleurs lui être profitable, car il devrait avoir encore plus souvent le ballon en main. Pour « davantage contrôler le rythme, contrôler un peu mieux le match sous cet aspect durant certaines séquences. Mais l’état d’esprit ne change pas vraiment. »

Son coach, qui a aussi remarqué la très belle sortie de Luka Garza (16 points à 4/4 de loin), n’en doute pas vraiment. Le technicien, qui dit ne pas avoir de « système » (« mon système, ce sont les joueurs »), en vient lui aussi à relativiser ce qui touche au statut de titulaire ou remplaçant.

« Je pense aussi qu’on fait beaucoup de bruit autour des cinq premières minutes du match. Il y a 43 autres minutes qui sont tout aussi importantes. Chaque minute du match est cruciale. Nos joueurs ont compris le processus nécessaire pour gagner et possèdent un vrai caractère de compétiteurs, donc tout le mérite leur revient », termine-t-il.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 48 32:35 45.6 35.2 85.9 0.9 3.4 4.3 5.3 1.5 0.8 1.1 0.1 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.