Brandon Ingram savoure son retour au All-Star Game, six ans plus tard

Lorsqu’il a été nommé All-Star, Scottie Barnes regrettait de ne pas pouvoir être accompagné de Brandon Ingram. L’ancien Rookie de l’année a dû retrouver le sourire lorsque l’ailier a été appelé pour jouer le match des étoiles à la place de Stephen Curry.

Brandon Ingram a appris sa sélection en plein milieu de l’entraînement des Raptors qui avait lieu ce mardi. Une nouvelle annoncée par son entraîneur, Darko Rajakovic.

« Je ne comprenais pas ce qu’il se passait », avoue Brandon Ingram. « Tout le monde m’a félicité, j’étais le dernier au courant. Ils m’ont tous sauté dessus pendant cinq minutes. Je suppose que les émotions étaient trop importantes parce que Darko [Rajakovic] a annulé le reste de l’entraînement. »

Pour Brandon Ingram, cette sélection au All-Star Game est une consécration. Sa dernière participation remonte à 2020 et depuis, l’ancien des Lakers et des Pelicans a traversé des saisons compliquées, gêné par de nombreuses blessures. Avant cette campagne 2025/26, il sortait d’une saison où il n’avait pu jouer que 18 matchs.

Transféré à Toronto en février 2025, il a dû attendre le mois d’octobre pour effectuer ses premiers pas sous les couleurs canadiennes. Le désormais double All-Star a profité de sa période de convalescence, d’abord pour se soigner puis pour se renforcer physiquement, afin d’éviter de nouvelles blessures.

Un travail de rééducation qui porte ses fruits

Un travail qui porte ses fruits aujourd’hui puisque Brandon Ingram n’a manqué que deux matchs cette saison et est le 9e joueur qui joue le plus de minutes avec, en moyenne, 34 minutes par soir.

« Depuis qu’il est arrivé ici, il a énormément travaillé », souligne Darko Rajakovic. « Il a passé un été compliqué avec beaucoup de récupération, beaucoup d’exercices ennuyeux pour être en bonne santé et être prêt à être sur le terrain. Le fait qu’il n’ait manqué que deux matchs est un témoignage de tout son travail. »

Parmi les objectifs de Brandon Ingram, il y avait cette sélection All-Star Game. Cependant, l’ailier le confesse : il ne pensait pas être sélectionné cette saison. Même s’il a bien conscience d’avoir été appelé pour remplacer un joueur forfait, le coéquipier de Scottie Barnes a tenu à remercier le staff des Raptors.

« Avant le début de la saison, je savais que j’allais être rouillé par moment », avoue Brandon Ingram. « Je savais que j’allais tôt ou tard retrouver mon niveau de jeu et que cela arriverait au moment du All-Star Break. En revenant de blessure, je savais que j’étais l’un des meilleurs joueurs de la Ligue et que j’avais une chance. Je veux remercier le staff qui a pris soin de moi et qui a fait en sorte que je sois en bonne santé. Je veux aussi remercier le front office qui a cru en moi, mes coéquipiers qui font en sorte que je sois toujours dans les meilleures positions pour jouer à mon meilleur niveau, sans oublier les entraîneurs qui poussent tous les jours. »

La sélection de Brandon Ingram est la cerise sur le gâteau d’une première partie de saison réussie pour Toronto. Les Raptors sont à la lutte pour le Top 4 de l’Est et auront deux représentants lors du All-Star Game à Los Angeles.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 52 34:00 47.2 36.4 83.5 0.8 5.0 5.8 3.7 1.9 0.8 2.5 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.