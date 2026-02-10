Le Heat toujours en quête de régularité

Pour faciliter l’opération « tanking » du Jazz, Will Hardy avait laissé trois de ses cinq titulaires sur le banc durant l’intégralité du quatrième quart-temps. Le Heat avait donc une occasion en or pour enchaîner un deuxième succès consécutif, mais les hommes d’Erik Spoelstra se sont ratés.

Alors qu’ils avaient cinq points d’avance à quatre minutes du terme, les coéquipiers de Bam Adebayo ne vont réussir que deux tirs avant d’être transpercés par une flèche à longue distance de Brice Sensabaugh dans la dernière minute. Symbole de la maladresse de Miami, Kasparas Jakucionis se manque dans les ultimes instants alors qu’il avait la main chaude jusqu’ici.

« Kas a manqué un tir à 3-points ouvert en fin de match, mais parfois c’est tout ou rien », souligne Erik Spoelstra. « Nous avons eu des opportunités de nous battre et de réaliser des stops défensifs. Nos joueurs étaient fatigués, ils avaient tout donné. »

Le Heat piégé dans les matchs abordables

Avec trois matchs en quatre jours, peut-être que la fatigue a joué un rôle dans la défaite 115-111 de la franchise de South Beach. Cependant, Bam Adebayo ne veut pas se trouver d’excuses et déplore le manque de régularité de son équipe : « Nous devons être réguliers. Peu importe que nous jouions un back-to-back ou notre quatrième match en cinq jours. Nous devons trouver un moyen de battre des équipes qui essaient de perdre. »

En ce début de mois de février, le Heat avait un calendrier abordable. Sur les six derniers matchs, les Celtics étaient leur seul adversaire avec un bilan positif. Pourtant, Miami a perdu quatre de ses six dernières rencontres. En conférence de presse, Erik Spoelstra n’a pas su expliquer le manque de régularité de son équipe.

« Nous travaillons dessus », rassure le tacticien du Heat. « C’est tout ce que je peux dire aux fans. C’est un groupe dévoué qui veut aller de l’avant après ces matchs décevants. »

Un groupe qui se cherche encore

Pour tenter d’expliquer cette mauvaise passe de Miami, il faut se tourner vers l’infirmerie. Blessé aux côtes, Tyler Herro est absent depuis le 20 janvier, et son retour reste flou tandis que Norman Powell est gêné par ses problèmes de dos. Sans ses deux extérieurs, Erik Spoelstra cherche des solutions et tente des cinq de départ différents.

Face au Jazz, l’entraîneur de 55 ans a proposé son 19e cinq différent de la saison avec Davion Mitchell – Simone Fontecchio – Andrew Wiggins – Bam Adebayo – Kel’el Ware, sans succès. Le Heat a manqué de réussite derrière l’arc à l’image du match raté de Simone Fontecchio qui n’a réussi qu’une seule de ses cinq tentatives à 3-points.

Parmi les pistes encourageantes, il y a l’association Kel’el Ware – Bam Adebayo. Importants dans le succès face aux Wizards, les deux joueurs n’ont pu passer que neuf minutes ensemble sur le parquet contre Utah à cause d’un problème de fautes de Kel’el Ware. Un segment assez court durant lequel le Heat a dominé le Jazz de quinze points.

« Cela fait partie du processus d’apprentissage : il doit apprendre à ne pas mettre les mains où il ne faut pas, ce qui est un souci face aux joueurs agressifs », explique Erik Spoelstra sur le problème de fautes de Kel’El Ware. « Quand nous alignons deux grands, nous devons être une bonne équipe au rebond. Or, nous sommes meilleurs dans ce domaine lorsque nous n’avons qu’un seul grand. C’est frustrant et cela doit changer. »

Avant le All-Star Break, Miami défiera une nouvelle équipe de bas de tableau avec un déplacement à New Orleans ce mercredi.