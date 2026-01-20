Tyler Herro inquiète mais le Heat reste optimiste

Devenu All-Star et auteur de la meilleure saison de sa carrière en 2024/25, Tyler Herro peine à confirmer en 2025/26. La faute à son corps, qui ne le laisse pas tranquille, puisqu’il a connu successivement une blessure à la cheville, à l’orteil et désormais aux côtes.

Limité à 11 petits matches cette saison, sur les 43 de son équipe, l’arrière de Miami vient d’ailleurs de passer une IRM et celle-ci a révélé un problème costochondral au niveau du côté droit de ses côtes. En clair, c’est une inflammation au niveau du cartilage qui relie les côtes au sternum et ce n’est pas forcément grave, mais il faut pouvoir supporter la douleur, parfois très forte, avant de pouvoir rejouer.

Selon toute vraisemblance, Tyler Herro ne devrait donc pas être en tenue avec le Heat, lors de son « road-trip » de cinq matches sur la côte Ouest. Repoussant son éventuel retour à la semaine prochaine, dans le meilleur des cas.

« On ne peut pas contrôler ça » relativisait Erik Spoelstra, son coach, ce week-end. « Mais il y aura toujours des petits pépins physiques pour tout le monde au quotidien. On ne peut pas se dire que, puisqu’il a manqué le début de saison, il va échapper aux imprévus habituels de celle-ci. Ça ne devrait pas durer longtemps. On va simplement continuer à le soigner et voir comment son corps réagit. »

C’est en tout cas un problème pour Miami, actuellement 8e à l’Est, et pour Tyler Herro (21.9 points, 4.7 rebonds, 2.7 passes, 1 interception), discuté dans les rumeurs de transfert et qui vise encore une prolongation de contrat.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 11 31:44 49.7 35.8 90.2 0.5 4.2 4.7 2.7 2.0 1.0 1.5 0.5 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.