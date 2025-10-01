Prolongé ou pas, Tyler Herro gardera sa « joie »

Le genou posé sur une trottinette médicale. Ainsi s'est présenté Tyler Herro lors du « media day » du Heat. « Je serai de retour autour du 15 novembre. Donc vous ne remarquerez même pas mon absence », promet l'arrière floridien qui a dû être opéré du pied gauche en amont du « training camp ».

Une blessure qui, en plus de retarder son retour à la compétition, intervient alors qu'il est susceptible de signer une prolongation de contrat avec son club de toujours. Il est question d'une enveloppe d'environ 150 millions de dollars sur trois saisons. Et l'intéressé, dont le clan doit rencontrer les représentants du club aujourd'hui, aimerait que l'affaire soit réglée au plus tôt.

Tyler Herro dispose d'encore deux années de contrat, à 31 puis 33 millions de dollars. S'il ne prolonge pas d'ici le 20 octobre, l'arrière sera éligible à une prolongation de 207 millions de dollars sur quatre ans lors de la prochaine intersaison. Voire éligible à un contrat « supermax » (380 millions sur cinq ans) s'il était nommé dans les meilleurs cinq de la ligue à l'issue de la saison. Un statut All-NBA encore jamais atteint depuis ses débuts.

Signer avant la reprise ? « C’est important pour moi. Je suis ici depuis six ans. J’ai l’impression de l’avoir mérité. Je ne dis pas ce que j’ai mérité, mais j’ai mérité quelque chose. Je pense que je le mérite, et je veux vraiment rester ici. Je l’ai dit haut et fort », affiche le joueur de 25 ans.

Une référence au dossier Jimmy Butler

Avant d'ajouter, avec une pointe d'ironie sur la fin : « Mais je tiens à dire que ce n’est pas une priorité absolue, et je ne vais pas laisser cette saison être affectée par le fait d’obtenir ou non une prolongation. Je ne vais pas perdre ma joie ! » Une expression directement empruntée à son ancien coéquipier Jimmy Butler, qui disait avoir perdu sa joie, avant de la retrouver une fois avoir obtenu son bon de sortie, vers les Warriors, à l'issue d'un long bras de fer.

« Au bout du compte, il me reste deux ans de contrat. Et si on ne parvient pas à un accord, je ne vais pas poser de problème au sein de l’organisation. Je suis heureux d’être ici, au final, et il reste deux ans. J’aimerais qu’on parvienne à quelque chose, mais on verra ce qui se passe », dit encore le meilleur marqueur de Miami l'an dernier, auteur de sa meilleure moyenne en carrière (23.9 points), avec son plus gros quota de matchs joués (77).

Mais Tyler Herro ne fait pas du maximum une obsession. « Ce qui compte, c’est d’être ici, mais à un montant respectable. J’ai un montant en tête, comme lors de la dernière prolongation de contrat. Et c’est pour ça que je n’ai pas accepté le maximum, parce que ce n’était pas une obsession pour moi, et ça ne l’est toujours pas aujourd’hui. J’ai l’impression que beaucoup de gens pensent que c’est 50 millions ou rien. Ce n’est pas ça », repousse-t-il.

En l'entendant, et alors que Pat Riley a envoyé des signaux positifs, il est difficile d’imaginer qu’aucun terrain d’entente ne soit trouvé entre lui et le Heat.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 ☆ MIA 77 35 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.