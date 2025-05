Tyler Herro et le Heat, une union faite pour durer ?

Outre le cas Jimmy Butler, Pat Riley a profité de sa conférence de presse de fin de saison pour évoquer le dossier Tyler Herro (23.9 points, 5.5 passes, 5.2 rebonds).

Nommé All-Star pour la première fois de sa carrière en février dernier, le joueur de 25 ans sera en effet éligible à une prolongation de contrat à partir du 1er octobre. Une re-signature évidente avec le Heat, même s’il faudra débourser 150 millions de dollars sur trois ans ?

« C’est l’un des joueurs les plus explosifs de la ligue et nous sommes heureux de l’avoir. Il est essentiel pour nous en attaque. Nous avons besoin de plus [de joueurs] autour de lui qui sont capables de faire en quelque sorte ce qu’il fait. Il n’arrête pas de se faire rentrer dedans, il est constamment ciblé par les défenses. J’espère qu’il restera ici toute sa carrière » a déclaré Pat Riley.

Désireux de ne pas se séparer de son duo Tyler Herro – Bam Adebayo, mais plutôt de mieux l’entourer, le président de Miami ne devrait donc pas avoir d’autre choix que de répondre aux exigences financières de son arrière, certes critiqué pour sa défense.

« Il a parfaitement répondu à cette question la semaine dernière et il est d’accord avec ça » a renchéri Pat Riley, sur un éventuel contrat max. « Nous en avons déjà discuté, j’en ai parlé avec lui et nous verrons comment se dérouleront les choses. Mais Tyler mérite clairement que l’on pense à le prolonger. »

Prolonger dès cette année ou attendre ?

Néanmoins, Pat Riley a tenu à préciser que ce n’allait « pas forcément » être fait et qu’il faudra en rediscuter avec le camp du joueur. À ce propos, Tyler Herro avait justement expliqué vouloir continuer l’aventure en Floride, où il évolue depuis 2019.

« Le basket est la raison pour laquelle je suis ici, mais je veux gagner et je sais à quel point cette organisation et cette ville veulent aussi gagner, donc j’adorerais vraiment rester ici » avait-il indiqué juste après l’élimination du Heat au premier tour des playoffs. « Mais nous verrons ce qui se passera et, si ça ne se fait pas en octobre, alors je pense que ça pourra se faire au cours de l’été suivant, mais à un tarif un peu plus élevé. Donc on verra. »

En 2026, Tyler Herro pourra ainsi recevoir une prolongation de… 207 millions de dollars sur quatre ans. Mais est-ce forcément important pour lui de rempiler le plus tôt possible à Miami ?

« Ce n’est pas la chose la plus importante, mais j’adorerais vraiment rester ici » avait-il insisté à ce sujet. « Les dirigeants, l’organisation, la ville… Tout le monde sait à quel point j’aime Miami. Je suis là depuis 2019, j’ai eu deux enfants ici, donc c’est vraiment chez moi. J’adore être ici. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 ☆ MIA 77 35 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.