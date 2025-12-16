Le Heat s’inquiète pour son Herro

Miami a craqué dans le quatrième quart-temps face à Toronto, plombé par un net manque d’adresse dans le dernier acte, bouclé avec seulement 19 points.

Une défaite qui s’explique aussi par l’absence de Tyler Herro, forfait en raison d’une gêne au gros orteil droit. Un pépin qui traîne depuis plusieurs semaines : l’arrière du Heat avait en effet déjà manqué les déplacements à Dallas et Orlando pour la même raison…

Alors qu’il avait participé à l’ensemble des entraînements depuis l’élimination en NBA Cup face au Magic, Tyler Herro a finalement été retiré de la feuille de match quelques minutes avant l’entre-deux contre Toronto.

« Il a échangé avec le staff et ils ne le sentaient pas », explique Erik Spoelstra, l’entraîneur de Miami, au sujet de son All-Star. « On va le réexaminer demain pour déterminer la suite. »

Des blessures qui s’accumulent

Si l’indisponibilité se prolonge, ce serait un nouveau coup dur pour Miami : Tyler Herro tourne ainsi à 23 points de moyenne à 50% au tir sur les six matchs qu’il a disputés cette saison.

Et le Heat commence à voir son infirmerie se remplir. Pelle Larsson est gêné par une cheville, tandis que Nikola Jovic pourrait manquer plusieurs matchs après sa blessure au coude, survenue à la suite d’une chute spectaculaire face aux Raptors… et alors qu’il n’avait joué que douze secondes.

Pour compenser l’absence de Tyler Herro, Erik Spoelstra a opté pour Simone Fontecchio dans le cinq. L’ancien de Detroit vivait sa première titularisation de la saison, mais n’a pas pesé : trois points, à 1/5 au tir.

Résultat : le Heat s’incline contre Toronto et n’a pas gagné depuis deux semaines. Les Floridiens auront une nouvelle occasion de relancer la machine jeudi, avec un déplacement à Brooklyn.