Le Heat s’inquiète pour son Herro

NBA – Forfait quelques minutes avant le début du match contre Toronto, Tyler Herro est gêné par un de ses orteils depuis plus d’une semaine et devra passer des examens ce mardi.

Tyler HerroMiami a craqué dans le quatrième quart-temps face à Toronto, plombé par un net manque d’adresse dans le dernier acte, bouclé avec seulement 19 points.

Une défaite qui s’explique aussi par l’absence de Tyler Herro, forfait en raison d’une gêne au gros orteil droit. Un pépin qui traîne depuis plusieurs semaines : l’arrière du Heat avait en effet déjà manqué les déplacements à Dallas et Orlando pour la même raison…

Alors qu’il avait participé à l’ensemble des entraînements depuis l’élimination en NBA Cup face au Magic, Tyler Herro a finalement été retiré de la feuille de match quelques minutes avant l’entre-deux contre Toronto.

« Il a échangé avec le staff et ils ne le sentaient pas », explique Erik Spoelstra, l’entraîneur de Miami, au sujet de son All-Star. « On va le réexaminer demain pour déterminer la suite. »

Des blessures qui s’accumulent

Si l’indisponibilité se prolonge, ce serait un nouveau coup dur pour Miami : Tyler Herro tourne ainsi à 23 points de moyenne à 50% au tir sur les six matchs qu’il a disputés cette saison.

Et le Heat commence à voir son infirmerie se remplir. Pelle Larsson est gêné par une cheville, tandis que Nikola Jovic pourrait manquer plusieurs matchs après sa blessure au coude, survenue à la suite d’une chute spectaculaire face aux Raptors… et alors qu’il n’avait joué que douze secondes.

Pour compenser l’absence de Tyler Herro, Erik Spoelstra a opté pour Simone Fontecchio dans le cinq. L’ancien de Detroit vivait sa première titularisation de la saison, mais n’a pas pesé : trois points, à 1/5 au tir.

Résultat : le Heat s’incline contre Toronto et n’a pas gagné depuis deux semaines. Les Floridiens auront une nouvelle occasion de relancer la machine jeudi, avec un déplacement à Brooklyn.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 21 30:51 49.3 42.9 85.6 0.4 3.3 3.7 2.5 1.9 1.1 0.3 2.4 24.4
Tyler Herro 6 31:50 50.5 40.5 92.3 0.5 4.5 5.0 2.3 1.2 1.0 0.5 1.5 23.2
Bam Adebayo 20 30:54 48.1 34.0 78.1 1.4 7.7 9.0 2.5 1.8 1.0 0.9 1.3 19.2
Andrew Wiggins 23 32:55 48.1 38.0 70.2 1.5 3.3 4.8 2.9 1.8 1.1 1.2 2.5 16.6
Jaime Jaquez Jr. 25 29:14 51.3 21.6 76.7 1.4 4.4 5.8 5.0 2.2 0.8 0.2 2.3 15.4
Kel'el Ware 26 23:55 53.3 40.7 81.6 3.2 7.0 10.2 0.5 1.2 0.9 1.3 1.8 11.1
Davion Mitchell 25 30:26 50.8 38.8 63.9 0.4 2.4 2.8 7.7 1.4 1.3 0.1 2.9 9.9
Simone Fontecchio 25 18:55 40.4 36.7 82.1 0.4 2.5 3.0 1.6 1.0 0.4 0.2 1.7 9.6
Pelle Larsson 24 21:53 44.4 33.8 77.8 0.5 2.0 2.5 3.2 1.0 0.5 0.2 1.9 8.7
Nikola Jović 19 18:16 39.0 28.3 71.8 0.6 2.9 3.5 2.6 1.8 0.5 0.4 2.1 7.2
Dru Smith 26 16:55 44.3 36.4 77.8 0.9 1.7 2.6 2.8 0.9 1.5 0.3 1.6 6.3
Keshad Johnson 10 11:54 34.2 25.0 69.2 1.1 1.9 3.0 0.1 0.3 0.5 0.4 1.0 3.9
Jahmir Young 5 4:48 36.4 40.0 0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 0.2 0.0 0.6 2.0
Myron Gardner 4 2:15 100.0 100.0 0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5
Kasparas Jakučionis 1 1:00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

