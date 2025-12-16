Les Raptors se relancent, le Heat s’enfonce

Tout juste éliminés de la NBA Cup, Heat et Raptors se retrouvaient en Floride pour reprendre la saison « traditionnelle ». Une rencontre importante sportivement, car les deux équipes restaient sur quatre défaites consécutives chacune.

Finalement, c’est la série de Toronto qui touche à sa fin, puisque les coéquipiers de Brandon Ingram (28 points, 5 rebonds, 5 passes) sont venus assommer (106-96) Miami, tenu pour la première fois de la saison sous la barre des 100 points. Malgré les 20 unités de Bam Adebayo et Norman Powell, dans ce match aussi marqué par la sortie sur blessure de Nikola Jovic (coude).

Pour trouver un vainqueur dans cette partie, il a fallu attendre le quatrième quart-temps. Moment choisi par les Raptors, auteurs d’un 32-19 sur la période, pour se lâcher en attaque et sortir les barbelés en défense. Un « run » de 17-2 a placé le Heat dans les cordes et la dizaine de points d’écart a ensuite pu être gérée jusqu’au bout par les Canadiens. Même s’il a fallu un dernier « and-one » de Scottie Barnes à 35 secondes de la fin pour souffler définitivement.

Une victoire nécessaire pour les joueurs de Toronto, bien aidés toute la soirée par leur adresse à 3-points (16/40) et un banc assez influent, tandis que les joueurs de Miami, de moins en moins séduisants collectivement, s’apprêtent à disputer trois déplacements avec le moral au plus bas et une infirmerie qui se remplit lentement, mais sûrement.

À RETENIR

– Toronto impérial dans le quatrième quart-temps. Globalement, les « runs » se sont enchaînés pendant trois quarts-temps, chaque équipe répondant sans cesse à l’autre et faisant jeu égal des deux côtés. C’est alors que les Raptors ont attaqué le dernier acte par le bon bout, Immanuel Quickley initiant un 9-0 puis Jamal Shead impulsant un 8-0. Le Heat a tenté de revenir, avec Bam Adebyo puis Norman Powell, mais le plus dur était fait et le duo Brandon Ingram – Scottie Barnes s’est chargé de placer des paniers aux allures de coups de massue, pour mettre fin aux quatre défaites de rang des Canadiens.

– Miami perd pour la cinquième fois de suite. Le Heat est dans le dur et cette défaite, la cinquième consécutive, le prouve. Cela fait cinq matchs que l’attaque tourne moins bien à South Beach (105 points de moyenne, contre 124 avant ça) et, cette nuit, les hommes d’Erik Spoelstra se sont cassés les dents sur la défense des Raptors, menée par l’omniprésent Scottie Barnes. À l’aise sur jeu rapide, ils ont souffert sur jeu placé, ne faisant parfois illusion qu’en allant sur la ligne pour des lancers-francs, et le déchet est récurrent avec le ballon ou à 3-points. Sans Tyler Herro, ni Bam Adebayo ni Norman Powell n’ont pu sauver les meubles.

– Inquiétude pour Nikola Jovic. Scène difficile à Miami, au moment où Nikola Jovic a quitté le parquet avec le bras droit immobilisé dans une grosse attelle. Lancé par Jaime Jaquez Jr. en contre-attaque, il est mal retombé après avoir été déséquilibré dans les airs par Collin Murray-Boyles, venu contester son tir. On a d’abord cru que le Serbe allait devoir être évacué sur la civière, mais il a finalement pu se relever puis retourner au vestiaire sur ses deux jambes (sans rejouer par la suite, bien sûr). Il n’y a plus qu’à attendre le premier verdict médical concernant son coude.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.