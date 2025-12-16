Nikola Jovic frustré… et blessé !

Alors que sa situation est compliquée depuis un mois, et que son équipe au creux de la vague, Nikola Jovic va peut-être retourner à l’infirmerie… Cette nuit, quelques secondes après son entrée en jeu face aux Raptors, alors qu’il fonçait au dunk en contre-attaque, le Serbe a été déséquilibré dans les airs par Collin Murray-Boyles. Résultat : Nikola Jovic retombe de tout son poids sur son coude, sortant avec une attelle pour immobiliser son bras après être resté de longues minutes au sol.

« C’est un Serbe fou, je n’arrive pas à croire qu’il a quitté le parquet en souriant. Il rigolait même lorsqu’on s’est approché de lui. Je crois que c’était sa façon de s’en tirer après ce qu’il a dû voir dans chacun de nos regards. C’était une grosse chute » raconte Erik Spoelstra. « Heureusement, je crois qu’on a échappé au pire. Le coude était ouvert, donc il y avait du sang mais les résultats des radios n’ont rien révélé de cassé, ce qui est une bonne chose. Mais ce sera douloureux pour un bout de temps. On repassera une IRM demain pour s’assurer que tout va bien. »

Une chute presque symbolique puisque Nikola Jovic, plutôt performant lors de l’Euro 2025, signataire d’un contrat à plus de 62.5 millions de dollars sur quatre ans début octobre, avait disparu de la rotation depuis plusieurs semaines…

La frustration prend le dessus

Un vrai trou noir. Un petit pépin à la hanche, mais surtout quelques entrées catastrophiques, dont un retour dans la rotation fin novembre où il a perdu cinq ballons en dix minutes, et voilà désormais le poste 4 serbe de retour au bout du banc. Une situation qu’il a visiblement du mal à gérer, au point de fendre la carapace devant les médias, un peu dans le style du footballeur de Liverpool, Mo Salah.

« Si je suis le 11e joueur sur le banc, alors on va vraiment être bon », avait-il ironisé avant la rencontre. « Je me tiens prêt, et le staff technique m’aide à me préparer à nouveau pour les échauffements et tout le reste. Je pense qu’à un moment donné, je vais rejouer ».

Malheureusement, au moment de rejouer, il se blesse… Alors, frustré, Nikola ?

« Bien sûr que oui », a-t-il répondu. « J’ai l’impression qu’on vous fait tout un discours, qu’ils croient en vous et tout ça. Je me sentais très bien pendant la dernière saison, quand je jouais avant de me blesser. Mais la même chose s’est produite l’année dernière. On se retrouve en dehors de la rotation tellement vite. Même l’année dernière, j’étais titulaire, puis tout à coup, je ne jouais plus du tout. Et cette année aussi, j’ai commencé le premier match, et dès le match suivant, je pense que je suis sorti du banc comme un neuvième homme. La façon dont mon temps de jeu diminue est vraiment triste. J’essaie de ne pas penser à ce que le staff peut avoir en tête, car je sais que c’est difficile pour eux aussi. J’essaie juste de rester positif et d’aider les gars à progresser ».

Pour le reste, et avant cette vilaine chute, Erik Spoelstra avait gardé le même discours, encourageant son joueur à se réfugier dans le travail le temps que la confiance et les opportunités de rejouer reviennent.

« Il faut juste qu’il continue. Chaque jour est une opportunité de progresser pour lui et de faire bonne impression. C’est bien qu’il ait des jours d’entraînement pour nous le montrer. Il a travaillé dur en coulisses et il aura à nouveau sa chance », avait-il lancé avant le match…

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 18 19:17 39.0 28.3 71.8 0.6 3.1 3.7 2.8 2.2 0.6 1.9 0.4 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.