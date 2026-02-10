Sur le parquet de ses débuts, Alex Caruso a réveillé le Thunder

« On était sur le point de se battre. Vous pouvez le voir juste ici. […] Il y a eu genre deux bagarres en NBA ce soir, donc je pense que tout le monde est sur les nerfs », lâche avec le sourire Alex Caruso, en décrivant sa fausse « embrouille » avec LeBron James autour d’une décision arbitrale.

Sur le parquet de ses débuts dans la Grande ligue, face à son ancien partenaire de jeu préféré, le meneur remplaçant du Thunder a donné le maximum pour permettre à sa formation de repartir avec la victoire, en l’absence de son leader Shai Gilgeous-Alexander.

Un impact qui s’est d’abord fait ressentir dans la prise de parole pour réveiller ses troupes. Car les visiteurs, en tête confortablement à la pause (58-67), ont connu plusieurs minutes de disette offensive dans le troisième quart-temps. « On aurait dit qu’on pataugeait dans la boue ; on avait un temps de retard, on n’exécutait rien, tout ce qu’on pouvait rater, on le ratait », décrit Mark Daigneault.

Un constat partagé par son joueur. « On était un peu en train de jouer sur nos acquis […]. C’est facile à faire à cette période de l’année. Le corps est un peu fatigué, l’esprit aussi. Donc, mon rôle en tant que vieux de la vieille et leader de l’équipe, c’est de faire en sorte qu’on se responsabilise les uns les autres, de s’assurer qu’on joue au niveau d’exigence que des champions du monde sont censés avoir », lâche le joueur de 31 ans.

Son meilleur match de la saison

Au-delà de sa prise de parole pour secouer ses coéquipiers, son entrée en jeu a surtout eu un impact direct. À la fin de ce troisième quart-temps, au quasi buzzer, son tir à 3-points en sortie de dribble devant Jaxson Hayes a permis au Thunder de reprendre l’avantage.

« Il a changé la physionomie du match. C’est un joueur d’impact, de haut niveau. Il a gagné des titres, y compris avec nous, donc ses performances parlent d’elles-mêmes. Mais j’ai trouvé que son leadership ce soir a vraiment eu un impact parce qu’on était au pied du mur et qu’on avait besoin que le match bascule. Il a été un catalyseur énorme pour ça, pas seulement sur le plan de la performance », salue son coach.

Une performance conclue avec 17 points – sa meilleure marque cette saison – avec 7/8 aux tirs dont 3/4 de loin. Avec un +19 au score quand le joueur non-drafté, passé par les Lakers entre 2017 et 2021, était en jeu.

« Généralement, ce n’est pas l’attaque qui déclenche mon jeu offensif. C’est plutôt le fait de jouer dur, de dévier un ballon, de faire une interception, de pousser en transition ou de trouver quelqu’un. Et quand le ballon rentre une première fois, on se sent bien ; on reste prêt à dégainer. C’est un avantage pour nous : si tout le monde sur le terrain est une menace, c’est vraiment difficile à défendre », termine-t-il.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15:11 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21:14 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18:22 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 20:58 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 27:59 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 23:30 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 28:44 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19:17 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1 2025-26 OKC 35 18:38 43.4 31.3 78.1 0.5 2.1 2.7 2.1 1.3 1.4 0.8 0.4 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.