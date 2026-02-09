Matchs
Pour combler leur effectif, les Nuggets étudient la piste Lonzo Ball

NBA – Avec deux places disponibles dans leur effectif, les Nuggets étudient leurs options dont le dossier Lonzo Ball, fraîchement coupé par le Jazz.

Lonzo Ball et les NuggetsDepuis le transfert de Hunter Tyson à Brooklyn, les Nuggets ont deux places dans leur effectif. Denver doit donc combler l’un de ses deux spots avec un 14e joueur avant le 19 février. La piste la plus évidente est celle de Spencer Jones, disposant actuellement d’un contrat « two-way ». L’ailier est l’une des bonnes surprises de la saison dans le Colorado et a pu profiter de l’avalanche de blessures pour trouver sa place dans la rotation de David Adelman.

Toutefois, le « front office » des Nuggets espère pouvoir signer deux joueurs sans dépasser le seuil de la « luxury tax ». Si le premier contrat devrait revenir à Spencer Jones, qui pourrait rejoindre la bande de Nikola Jokic ?

« Nous avons des conversations intéressantes », confie David Adelman. « D’un côté vous pouvez voir la chose en vous disant : ‘Nous avons des blessés sur ces postes. Nous devons recruter un joueur qui pourra prendre la place de quelqu’un s’il ne revient pas’. De l’autre, vous pouvez vous dire : ‘Je ne sais pas quelle équipe on jouera en playoffs et chaque équipe à l’Ouest demande quelque chose de différent. Peut-être que nous allons avoir besoin d’un autre manieur de ballon. Ou peut-être de davantage de taille vu les absences actuelles sur nos ailes. «

Lonzo Ball bientôt dans le Colorado ?

Denver pense donc à un ailier pour pallier les blessures de Peyton Watson et d’Aaron Gordon qui devraient manquer tout le mois de février avant de revenir pour la dernière ligne droite. Cependant, le Denver Post rapporte que la priorité des Nuggets ne serait pas de trouver un joueur capable de combler les trous sur les ailes.

Denver préférerait ainsi prendre le meilleur joueur disponible sur le marché. Après la signature de Cam Thomas aux Bucks, Lonzo Ball se place comme l’un des meilleurs « free agents » disponibles.

Transféré à Utah avant d’être coupé, le meneur pourrait intéresser les Nuggets, toujours selon le Denver Post.

« J’ai entièrement confiance en Jon [Wallace] et Ben [Tenzer] », affirme David Adelman sur ses relations avec les deux vice-présidents des Nuggets, qui auront le dernier mot sur les décisions. « Ils me donnent beaucoup d’informations et je leur dis ce que j’en pense. Si nous voulons ajouter quelqu’un à l’équipe, cela doit être un choix judicieux. Si vous signez quelqu’un, vous auriez pu avoir un million de raisons de préférer un autre joueur juste à cause des adversaires que vous allez affronter en playoffs. Jouer Minnesota est très différent de jouer Oklahoma City. Ces deux équipes demandent des choses différentes que vous aimeriez avoir à l’instant T. »

Par Thibault Mairesse
