Les Cavaliers font de grosses économies en envoyant Lonzo Ball à Utah

Les Cavaliers ont grandement modifié leur « backcourt » ces dernières heures. Darius Garland est ainsi parti aux Clippers, alors que James Harden, Dennis Schröder et Keon Ellis sont arrivés.

Mais les manœuvres n’étaient pas terminées puisque c’est désormais Lonzo Ball qui fait ses valises pour Utah !

Le frère de LaMelo, accompagné de deux second tour de Draft, ne restera toutefois pas à Salt Lake City puisqu’il sera coupé dans la foulée de son transfert. Afin ensuite de signer où il le souhaite…

Pour la franchise de l’Ohio, c’est l’occasion de se débarrasser d’un joueur qui n’était plus vraiment dans les plans de Kenny Atkinson, tout en faisant de grosses économies. En sortant le contrat de Lonzo Ball de ses comptes, Cleveland économise ainsi 65 millions de dollars : les 10 millions du salaire et 55 millions en « luxury tax ».

En cumulant avec le transfert de De’Andre Hunter, cela fait plus de 115 millions de dollars d’économisés en deux jours, sans vraiment y perdre sur le plan sportif.

Sans compter qu’il y a désormais une place de libre dans l’effectif, afin de pouvoir signer Nae’qwan Tomlin.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34:14 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30:17 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NO 63 32:09 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NO 55 31:46 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 34:38 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22:12 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6 2025-26 CLE 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.3 1.3 1.5 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.