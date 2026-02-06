Peyton Watson rejoint à son tour l’infirmerie des Nuggets

Après Nikola Jokic, Aaron Gordon, Christian Braun, Cam Johnson ou encore Jonas Valanciunas, c’est maintenant au tour de Peyton Watson d’être blessé dans l’effectif de Denver.

The Athletic indique, en effet, qu’il souffre d’une élongation (de niveau 2) au niveau de ses ischio-jambiers et « une longue durée » d’indisponibilité est déjà à prévoir pour l’ailier de 23 ans.

Peyton Watson s’était blessé mercredi, à New York. C’est en courant vers le panier afin de se démarquer, au début du quatrième quart-temps, qu’il s’est arrêté net pour se tenir l’arrière de la cuisse gauche. Il a regagné les vestiaires dans la foulée et n’est, bien sûr, pas revenu en jeu par la suite.

Révélation de la saison des Nuggets, avec près de 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception de moyenne (à 42% à 3-points), le 30e choix de la Draft 2022 fait pour le moment tout ce qu’il faut pour obtenir une importante revalorisation salariale.

Sans Peyton Watson, ni Aaron Gordon ou Cam Johnson, David Adelman va donc encore devoir bricoler autour de Nikola Jokic, Jamal Murray, Christian Braun et Spencer Jones dans le cinq majeur.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 49 30:39 49.6 41.7 72.7 0.9 4.0 4.9 2.0 2.5 1.0 1.8 1.2 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.