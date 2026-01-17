Peyton Watson, parti pour rester à Denver ?

« Ça va juste me motiver davantage et je vais ressortir meilleur de tout ça ». C’est ce que déclarait Peyton Watson en octobre, après avoir appris qu’il ne serait pas prolongé par les Nuggets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas trompé.

Tout juste élu « Player of the Week » pour la première fois de sa carrière, après une semaine à quasiment 25 points, 8 rebonds, 4 passes, 2 contres et 1 interception de moyenne, l’ailier a effectivement explosé à Denver. Cumulant 13.8 points, 5 rebonds, 1.8 passe, 1 interception et 1 contre par match (sur 29 minutes), à 51% au tir, 41% à 3-points et 74% aux lancers-francs.

Loin d’être idéal pour ses dirigeants, dans le rouge financièrement et qui ne pouvaient déjà pas se permettre de (sur)payer Peyton Watson, après avoir re-signé Christian Braun. Mais Hoopshype indique qu’ils auraient maintenant changé d’avis, en raison de ses récentes bonnes performances.

Ainsi, les Nuggets auraient reçu plusieurs offres pour leur joueur de 23 ans, mais les auraient déjà toutes refusées, envisageant donc de le conserver lors de la prochaine « free agency ». Il sera alors protégé mais n’aura pas son avenir entre les mains, Denver pouvant s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Même si cela risque de monter haut, ce à quoi s’attendait David Adelman : « S’il réussit une grosse saison, il va pouvoir se mettre dans la position qu’il voudra » glissait le coach, fin octobre. « C’est comme ça que fonctionne notre ligue : il faut prouver chaque année. Puis si tu travailles dur et que tu fais les choses correctement, tu en bénéficieras. Peyton est super, il a déjà fait une très bonne présaison et tout le monde a son moment, donc il peut fixer sa propre valeur sur le marché et je pense qu’il le fera. »

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 39 29:22 51.1 40.8 74.4 1.0 4.1 5.0 1.8 2.5 1.0 1.6 1.0 13.8

