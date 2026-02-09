John Collins, grand bénéficiaire du « ménage » des Clippers ?

En amont de la saison, John Collins disait vouloir se « défoncer sur le terrain » pour obtenir une place de titulaire chez les Clippers. Et si cela ne suffisait pas, alors il continuerait à se « défoncer tous les jours en sortant du banc ».

Trois mois plus tard, et après avoir démarré comme remplaçant, l’intérieur est un titulaire indiscutable au sein de la franchise californienne. Sa courbe statistique au niveau du « scoring » est en hausse continue, mois après mois.

En février, il confirme sa bonne période de janvier, en tournant à 17.4 points et 6.8 rebonds, avec d’excellents pourcentages (64.2% aux tirs dont 53.8% de loin). Hier face aux Wolves, il a encore rendu une copie propre à 15 points (6/9 aux tirs), alimentant, avec son 3/3 de loin, son meilleur pourcentage en carrière derrière l’arc : 44%.

Après le match, un journaliste demande à Tyronn Lue s’il imagine son intérieur continuer à shooter avec un tel niveau d’adresse. « Je l’espère pour lui comme pour moi, parce qu’il bosse dur chaque jour. Il était frustré en début de saison car ses tirs ne rentraient pas (ndlr : 34% jusqu’en janvier), mais ces derniers temps, tout ce travail porte enfin ses fruits. Je suis vraiment content pour lui », affiche le coach.

Son adresse n’est pas le seul élément remarquable de sa première saison avec les Clippers. Les absences de Kawhi Leonard à l’infirmerie ont poussé l’ancien joueur des Hawks et du Jazz à changer de rôle à plusieurs reprises dans l’attaque des Clippers, au sein de laquelle il était plutôt une 4e option, derrière James Harden et Ivica Zubac.

L’accompagnement des assistants des Clippers

« Si l’on regarde l’ensemble du processus et ce qu’il a accompli, que ce soit comme titulaire ou en l’absence de Kawhi, il a énormément progressé. Il comprend désormais ce qu’on essaie de mettre en place en attaque comme en défense. Souvent, quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, vous jouez en réfléchissant trop : ‘Qu’est-ce que je devrais faire ? Comment je devrais agir ?’ », remarque son coach.

Ce dernier estime que le travail auprès de ses assistants Jeremy Castleberry et Jeff Van Gundy a beaucoup joué dans cette progression. « Chaque jour, ils lui montrent de la vidéo, l’emmènent sur le terrain, lui pointent ses erreurs… Il s’est vraiment amélioré », poursuit Tyronn Lue, qui pourrait encore davantage responsabiliser son intérieur.

Avec les départs de James Harden et Ivica Zubac, il y a des shoots à récupérer, d’autant que le nouvel arrivant, Darius Garland, est beaucoup moins gourmand que le barbu. Face aux Wolves hier, Kawhi Leonard a pris 30 (son plus gros quota de l’année) des 76 tirs de sa formation.

Fin janvier, Nicolas Batum expliquait que John Collins, derrière la paire Leonard – Harden à ce moment-là, pouvait être « la clé de l’équipe ». « Il faut ce troisième gars. Et quand John joue comme il joue depuis trois semaines, là, on devient vraiment très compliqué à battre », notait le Français.

En attendant cette reconfiguration offensive, les Clippers (25 victoires – 27 défaites), 9e à l’Ouest, continuent de gagner et s’apprêtent à équilibrer leur bilan.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24:07 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 29:59 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33:15 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29:20 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 30:48 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30:00 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTA 68 27:57 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTA 40 30:30 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 19.0 2025-26 LAC 49 27:44 56.6 44.1 78.8 1.4 3.6 5.0 0.9 2.8 0.8 1.3 0.8 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.